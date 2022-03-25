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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan çok sert Ukrayna açıklaması: Batılılar topyekün savaş ilan etti

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken, art arda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müzakerelerden sonuç alınamayan savaşta, şehir merkezlerinde tansiyon giderek yükseliyor. Nükleer silah kullanması ihtimali gündemde yerini korurken Moskova yönetiminden son dakika açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti" dedi.

25.03.2022 - 12:55 |
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan çok sert Ukrayna açıklaması: Batılılar topyekün savaş ilan etti

Rusya-Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken bölgeden sıcak haberler de gelmeyi sürdürüyor.Müzakerelerden sonuç alınamayan savaşta şehir merkezlerinde tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki paralı askerlerin bulunduğu bölgeye İskender balistik füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yeni açıklamalar geldi.

BATILILAR SAVAŞ İLAN ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı son açıklamalarında "(Batılılar) Rusya'ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti" sözlerine yer verdi.

İSKENDER FÜZELERİ KULLANILDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise, Ukrayna'daki paralı askerlerin bulunduğu bölgeye İskender balistik füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. "Maksim" adıyla tanıtılan bir Rus komutan, "Yabancı lejyonların bulunduğu üsse ve binaya balistik füze isabet etti. Yüksek patlayıcılı ve delici başlık kullanılan füzeler ile 60 metre uzunluğundaki düşman binası tamamen yıkıldı" dedi. Aleksey adı verilen başka bir Rus komutan ise, "Görevimiz hedefi balistik füzeyle vurmaktı. Bu silahları yok etmek neredeyse imkansız. Düşmanın füze savunma sistemlerini alt ediyor. Füzenin ilerlediği sırada onu durdurabilecek herhangi bir şey yok" ifadelerini kullanılmıştı. 

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