Ukraynalılar kapasitesini aşan trenlerle Polonya’ya göç ediyor

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırı başlatmasının üzerinden 1 ay geçti. Rusya’nın saldırıları sonucu sivil yerleşim alanları kullanılamaz hale gelirken, Ukrayna halkı güvenlik, barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaşadıkları yerleri terketmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından açıklanan verilere göre yalnızca bir ay içinde 3.6 milyon kişi farklı ülkelere göç etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizinden en çok etkilenen ülke ise Polonya oldu. Polonya Sınır Koruma Teşkilatı, Ukrayna’da çatışmaların başlamasından bu yana 2 milyon 237 bin kişinin Polonya’ya göç ettiğini açıkladı.



UNHCR verilerine göre Romanya’ya 563 bin 519, Moldova’ya 374 bin 59, Macaristan’a 330 bin 877, Rusya’ya 271 bin 254, Slovakya’ya 260 bin 244, Belarus’a ise 5 bin 569 Ukraynalı göç etti. Ülke içinde ise 6.5 milyon kişi yerinden edilirken, çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerde savaştan etkilenen kişi sayısı 12 milyona ulaştı.



Kapasitesini aşan trenlerle göç devam ediyor

Ukrayna’nın güvenli şehri ve göç edenlerin toplanma merkezi haline gelen Lviv’de son günlerdeki saldırı tehdidinin ardından kaçışlar hızlanmaya başladı. Ukraynalılar Lviv’den kalkan trenlerle en çok göç alan ülke Polonya’ya gidiyor. Polonya’ya gitmek üzere Lviv’den ayrılan yolcu trenleri ilk olarak Polonya’daki Przemysl tren istasyonuna ulaşıyor. Ukraynalı göçmenler daha sonra buradan farklı noktalara gidiyor. Göç edenlerin sayısının yüksek olması nedeniyle seferler kapasitenin 2-3 katı üzerinde yapılıyor. Toplam 100 kişilik yolcu kapasitesi bulunan trenlerde yaklaşık 150 kişi ise ayakta yolculuk yapmak zorunda kalıyor.



Garda bulunan yardım gönüllüleri bir yandan eşyaları nedeniyle çocuklarını dahi kucağına alamayan kadınların trene yetişmesine, diğer yandan da yürümekte zorluk çeken yaşlıların trene binmesine yardım ediyor. Ülkesinden, evinden ve hayatından ayrılmak zorunda olan savaş mağdurları, gözyaşları içerisinde trene binip ülkelerinden ayrılıyor.