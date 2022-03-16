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Rus ordusu yine Kiev'i vurdu!

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 12 katlı bir binadaki 2 kişi yaralandı.

16.03.2022 - 11:06 |
Rus ordusu yine Kiev'i vurdu!

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 21 gündür sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Shevchenko semtinde saat 06.00 sıralarında saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 12 katlı bir binadaki 2 kişi yaralanırken, toplam 37 kişi binadan tahliye edildi. Saldırı sonrası çıkan yangın ise 07.45'te söndürüldü.
Rus ordusunun dün Kiev'i hedef aldığı saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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