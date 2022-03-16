Rus ordusu yine Kiev'i vurdu!
Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 12 katlı bir binadaki 2 kişi yaralandı.
16.03.2022 - 11:06 |
Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 21 gündür sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Shevchenko semtinde saat 06.00 sıralarında saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 12 katlı bir binadaki 2 kişi yaralanırken, toplam 37 kişi binadan tahliye edildi. Saldırı sonrası çıkan yangın ise 07.45'te söndürüldü.
Rus ordusunun dün Kiev'i hedef aldığı saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetmişti.
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