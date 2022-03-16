GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkraynalılar Türk bayraklarına sarıldı! Savaş bölgesinden gelen bu görüntü herkesi ağlattı
HaberlerDünya Haberleri Ukraynalılar Türk bayraklarına sarıldı! Savaş bölgesinden gelen bu görüntü herkesi ağlattı
ABONE OL

Ukraynalılar Türk bayraklarına sarıldı! Savaş bölgesinden gelen bu görüntü herkesi ağlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, AFAD koordinasyonunda gönderilen mobil yardım tırı savaş bölgesine ulaştı. Bölgeden gelen görüntü ise herkesi ağlattı.

16.03.2022 - 09:09 | | KİEV (İHA)
Ukraynalılar Türk bayraklarına sarıldı! Savaş bölgesinden gelen bu görüntü herkesi ağlattı

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları 20 gündür aralıksız sürerken, sivillerin bölgelerden tahliyesi de devam ediyor. Bölgede kalan vatandaşlar için ise AFAD koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye mobil yardım tırı gönderildi. Bölgeye ulaşan tır, savaş mağdurları siviller için sıcak yemek dağıtımına başladı. Türkiye'nin yardımı karşısında ise Ukraynalı vatandaşlar büyük vefa örneği göstererek Türk bayraklarına sarıldı. O anlarda ise gözyaşları sel oldu. Videoyu çeken Faik Akyüz de gözyaşlarını tutamadı. Hem canlı yayın yapan, hem de bölgedeki gelişmeleri aktaran Akyüz, "Gururumdan ağlıyorum. Var mı burada Türk'ten başka yardım gönderen. Hiç kimse yok. Bir tek Türkler var. Hastanemiz var. Gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük ülkesinin yardımları bunlar. Başka hiç bir ülkenin yardımı yok. Şu an insanlara para için yardım yapılmaz. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor. İnsanların yüzü gülüyor. Ne büyük ülkenin insanlarıyız" dedi.

Ukraynalılar Türk bayraklarına sarıldı Savaş bölgesinden gelen bu görüntü herkesi ağlattı

Rusya - Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Putin'e ağır darbe! Ukrayna dünyaya duyurdu: Öldürülen Rus generallerin sayısı 4'e yükseldi
İlgili Haber
Rusya - Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Putin'e ağır darbe! Ukrayna dünyaya duyurdu: Öldürülen Rus generallerin sayısı 4'e yükseldi

Bölgeden gelen görüntüde, Türkiye'den gönderilen mobil yardım tırlarından yemek alan Ukraynalı vatandaşların yüzündeki mutluluk görülüyor. Bazı çocuklar savaşın gölgesinde yardım tırlarından faydalanırken, yüzlerindeki mutlulukta görülüyor.

Ukraynalılar Türk bayraklarına sarıldı Savaş bölgesinden gelen bu görüntü herkesi ağlattı

En büyük tarihi hata olur! Uzmanlardan Avrupa Birliği'ne Ukrayna uyarısı: Türkiye'ye ihtiyacı var...
İlgili Haber
En büyük tarihi hata olur! Uzmanlardan Avrupa Birliği'ne Ukrayna uyarısı: Türkiye'ye ihtiyacı var...

GÜNCEL HABERLER

Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın hızını kesti! Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın hızını kesti! Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Sokak ortasında dehşet! Vatandaşlar zor kurtardı, çocuğunun gözü önünde...

Sokak ortasında dehşet! Vatandaşlar zor kurtardı, çocuğunun gözü önünde...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge Komisyonu 2. toplantısı ne zaman, 3600 ek göstergede son durum!

3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge Komisyonu 2. toplantısı ne zaman, 3600 ek göstergede son durum!

Sıradaki Haber
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Sıradaki Haber
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altında kritik gün, tüm gözler orada, saat 21.30 bekleniyor, gram altın, çeyrek altın, yarım altın...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altında kritik gün, tüm gözler orada, saat 21.30 bekleniyor, gram altın, çeyrek altın, yarım altın...

Sıradaki Haber
Ukraynalılar Türk bayraklarına sarıldı! Savaş bölgesinden gelen bu görüntü herkesi ağlattı

Ukraynalılar Türk bayraklarına sarıldı! Savaş bölgesinden gelen bu görüntü herkesi ağlattı

Sıradaki Haber