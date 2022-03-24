GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaPutin’in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Ve ortaya çıktı, Kremlin'den flaş açıklama
HaberlerDünya Haberleri Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Ve ortaya çıktı, Kremlin'den flaş açıklama
ABONE OL

Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Ve ortaya çıktı, Kremlin'den flaş açıklama

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hakkındaki spekülasyonların ardından 12 gün sonra Güvenlik Konseyi Toplantısı’na katıldı.

24.03.2022 - 21:39 |
Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Ve ortaya çıktı, Kremlin'den flaş açıklama

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ilk günlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği Güvenlik Konseyi Toplantısı’na katılan daha sonraki tüm toplantılarda da bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaklaşık 12 gündür nerede olduğu bilinmiyordu. Sık sık ekranlarda görünen Şoygu’nun bir anda ortalıktan kaybolması beraberinde spekülasyonlar getirirken, birçok kişi Şoygu’nun, Ukrayna’daki başarısızlık nedeniyle Putin tarafından görevden alındığını öne sürmüştü. Bazı kişiler ise Şoygu’nun hasta olduğu iddia etmişti.

 

Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Zelenskiy NATO Zirvesi'nde konuştu: Bu sabah bizi fosfor bombalarıyla vurdular
İlgili Haber
Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Zelenskiy NATO Zirvesi'nde konuştu: Bu sabah bizi fosfor bombalarıyla vurdular

Tüm bu spekülasyonların ardından Şoygu, Putin’in düzenlediği Güvenlik Konseyi Toplantısı’na katıldı. Önceki toplantıların tümü baştan sonra Rus medyası tarafından yayınlanırken, bugün yapılan toplantının sadece bir kısmı yayınlandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Güvenlik Konseyi Toplantısı’nın ardından Rus basına açıklama yaparak, Şoygu’nun Putin’e operasyonlar ile ilgili rapor sunduğunu söyledi. Peskov, “Savunma Bakanı Soygu, özel askeri operasyonun ilerlemesinin yanı sıra insani yardımların sağlanması, kurtarılmış bölgelerde hayati altyapıyı restore etmek ve güvenliğin sağlanması gibi konularda rapor verdi” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...

    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...

    O okul müdürü hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

    O okul müdürü hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çatışma açıklaması

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çatışma açıklaması

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...

    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...

    Sıradaki Haber
    O okul müdürü hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

    O okul müdürü hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

    Sıradaki Haber
    Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Ve ortaya çıktı, Kremlin'den flaş açıklama

    Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Ve ortaya çıktı, Kremlin'den flaş açıklama

    Sıradaki Haber
    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    Sıradaki Haber