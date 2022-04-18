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DünyaPutin'den Rus ekonomisiyle ilgili flaş açıklama! Ruble istikrara kavuştu
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Putin'den Rus ekonomisiyle ilgili flaş açıklama! Ruble istikrara kavuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Putin Rus ekonomisinin istikrara kavuştuğuna dikkat çekerek Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin ekonomilerinin kötüye gittiğini savundu.

18.04.2022 - 15:30 |
Putin'den Rus ekonomisiyle ilgili flaş açıklama! Ruble istikrara kavuştu

Ruble'nin istikrara kavuştuğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Rusya'da perakende talebi normale döndü. Nakit döviz Rusya bankalarına geri dönüyor. Enflasyon istikrara kavuştu.

Rusya'da işsizlik oranı düşük. Batı'nın yaptırımları kendi ekonomilerinde bozulmaya yol açtı. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ekonomide kredileri daha ucuz hale getirecek.

Yeni oluşan şartlarda ulusal paralarla ticarete geçişi hızlandırmalıyız.

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