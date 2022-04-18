GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaŞangay kabusu yaşıyor! Ölümler başladı... Sosyal medyada milli marş sansürlendi
HaberlerDünya Haberleri Şangay kabusu yaşıyor! Ölümler başladı... Sosyal medyada milli marş sansürlendi
ABONE OL

Şangay kabusu yaşıyor! Ölümler başladı... Sosyal medyada milli marş sansürlendi

Dünyanın geri kalanı neredeyse koronavirüs salgınını unutmuş gibi görünürken Covid-19’un ilk görüldüğü Çin, kâbus dolu günlerine geri döndü. Milyonlarca kişinin haftalardır karantinada olduğu Şangay kentinde koronavirüs kaynaklı ölümler yaşanmaya başlarken Çin’in sosyal medya platformu Weibo Çin milli marşının dizelerini sansürledi…

18.04.2022 - 13:51 |
Şangay kabusu yaşıyor! Ölümler başladı... Sosyal medyada milli marş sansürlendi

“Ayağa kalkın! Şayet köle olmayı reddediyorsanız!” Çin milli marşının ilk dizeleri bu şekilde. Ancak Çin’in Twitter’ı olarak da bilinen sosyal medya platformu Weibo’da bu sözleri aratan kullanıcılar tuhaf bir durumla karşılaştı ve bu sözlerin yazılı olduğu paylaşımları göremedi.

Bu Sansür durumu Şangay’da devam eden Karantina uygulamalarına karşı halktan gelen tepki üzerine ortaya çıktı.

Şangay kabusu yaşıyor Ölümler başladı... Sosyal medyada milli marş sansürlendi

Weibo kullanıcıları bu kelimelerin sansürlenmesinin pazar akşamı başladığını yazdılar. Öncesinde bu dizelerin paylaşımda olduğu ve çok sayıda kişi tarafından paylaşıldığı görülüyordu.

“Milli marşımız bile sansürlendi. Sırada ne var? Çin’in ismini de mi değiştireceksiniz?” Bu ve benzeri tepkiler sansürden sonra #Şangay etiketiyle paylaşıldı. Bazı kullanıcılar ise sansürden kaçınmak için milli marşın dizlerini “Ayağa kalkın! Şayet üşüyen ve aç kalan kölelerseniz!” şeklinde değiştirdi.

Şangay kabusu yaşıyor Ölümler başladı... Sosyal medyada milli marş sansürlendi

26 milyonluk bir şehir olan Şangay’da mart ayı sonunda beri çok sıkı karantina kuralları geçerli. Şehir sakinleri temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile evlerinden çıkamıyor ve şehirde gıda sıkıntısı yaşanmaya başladığı haberleri yayılıyor.

Weibo’nun geçen hafta da bu gıda sıkıntısı sorununu paylaşan kullanıcılara sansür uyguladığı görülmüştü.

Şangay kabusu yaşıyor Ölümler başladı... Sosyal medyada milli marş sansürlendi

ŞANGHAY'DA ÜÇ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Çin, Şanghay'da pandemi önlemleri kapsamında Mart ayı sonunda alınan karantina kararının ardından, Koronavirüs nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şanghay'ın sağlık komisyonu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 89 ile 91 yaşları arasında ve aşısız oldukları belirtildi.

Şangay kabusu yaşıyor Ölümler başladı... Sosyal medyada milli marş sansürlendi

Sağlık yetkilileri, 60 yaş üstü vatandaşların sadece yüzde 38'inin tam aşılı olduğunu açıkladı.

Şehirde toplu testler yapılmaya devam edecek. Bu da çok sayıda Şanghaylı için sıkı önlemlerin devam edeceği anlamına geliyor.

Ölümlerle ilgili yapılan duyuruda, "hastaların tüm çabalara karşın Pazar günü hastanede öldüğü" söylendi.

Şangay kabusu yaşıyor Ölümler başladı... Sosyal medyada milli marş sansürlendi

Şehirde 3 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar öfkeli. Milyonlarca kişi evlerinden dışarı çıkamazken, testleri pozitif çıkan kişiler ise karantina merkezlerine götürülüyor.

Son haftalarda çok sayıda kişi sosyal medyada, kısıtlamalar ve evlerindeki gıda ürünlerinin yetersizliğinden şikayet ediyor.

Günde 20 bin vakanın tespit edildiği kentte karantina için yeterli alan bulmak zorlaşıyor.

Yetkililer fuar alanları ve okulları karantina merkezlerine çevirerek ihtiyacı karşılamaya çalışırken kent sakinleri bu boyuttaki önlemlerin gerekliliğini sorguluyor.

Şangay kabusu yaşıyor Ölümler başladı... Sosyal medyada milli marş sansürlendi

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, öfkeli şehir sakinlerinin gıda kıtlığı ve yetersiz tıbbi malzeme ile ilgili şikayetleri görülüyor.

Geçen aya kadar artan enfeksiyon oranlarına karşı daha küçük ve yerel karantinalarla mücadele eden Şanghay'da ilk kez şehir çapında karantina uygulanıyor.

Daha önce tüm şehir yerine her biri birkaç yüz kişiyi barındıran toplu konutlar karantinaya alınıyordu ve bir süre için bu yöntem işe yarıyor gibi göründü.

Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul Auster’ın oğlu 10 aylık öz kızını öldürdü!
İlgili Haber
Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul Auster’ın oğlu 10 aylık öz kızını öldürdü!
Ukrayna’da Rus askerlerinin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi
İlgili Haber
Ukrayna’da Rus askerlerinin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi
Mariupol kenti için kritik gelişmeler! Rusya şartlarını açıkladı Ukrayna son kararını verdi
İlgili Haber
Mariupol kenti için kritik gelişmeler! Rusya şartlarını açıkladı Ukrayna son kararını verdi
Ukrayna'dan AB üyelik açıklaması
İlgili Haber
Ukrayna'dan AB üyelik açıklaması

GÜNCEL HABERLER

MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

"Kıyı kullanımının değiştirilmesi söz konusu değildir"

"Kıyı kullanımının değiştirilmesi söz konusu değildir"

Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber
Luhansk’ta çatışmalar şiddetleniyor: 4 ölü

Luhansk’ta çatışmalar şiddetleniyor: 4 ölü

Sıradaki Haber
KİMPUR’un halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı! İşte KİMPUR halka arz talep toplama tarihi!

KİMPUR’un halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı! İşte KİMPUR halka arz talep toplama tarihi!

Sıradaki Haber
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi en az ilköğretim mezunu sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi en az ilköğretim mezunu sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber