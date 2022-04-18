Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul Auster’ın oğlu 10 aylık öz kızını öldürdü!

Henüz 10 aylık bir bebek olan Ruby Auster geçen kasım ayında Brooklyn’deki evinde bilinci kapalı şekilde bulunmuş, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra da öldüğü açıklanmıştı. Bebeğin ölümden sonra yapılan incelemede ölüm sebebinin kanında yüksek oranda Uyuşturucu madde olması olduğu bildirilmişti.

Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra Ruby’nin babası, 44 yaşındaki Daniel Auster tutuklandı. Auster’a yöneltilen suçlamalar arasında adam öldürme, ihmal sebepli ölüme sebebiyet verme ve küçük yaştaki bir çocuğu tehlikeye atmak bulunuyor.

Adli tıptan gelen sonuçlar korkunçtu: 10 aylık Ruby’nin ölüm sebebi eroin ve fentanil maddelerinin yüksek dozda alımı olarak belirtilmişti. Baba Daniel Auster ölümden sorumlu olan kişi olarak tutuklandı.





KEFALETİ 100 BİN DOLAR

Mahkeme Daniel Auster’ın kefaletinin nakit olarak ödenmesi koşulunda 100 bin Dolar, senet olarak ödenirse de 250 bin dolar olarak belirledi. Mahkeme perşembe günü Daniel Auster’ı tekrar dinleyecek ve davanın daha fazla araştırmaya gereksinim duyup duymadığı araştırılacak.

Daniel Auster’ın uyuşturucu bağımlılığı problemi olduğu biliniyordu. Ancak avukatı John Godfrey, yaptığı açıklamada Auster’ın uzun bir süredir bu alışkanlıktan vazgeçtiğini, düzenli olarak bağımlılık tedavi gruplarına katıldığını ve polise kendi isteğiyle teslim olduğunu söyledi.

“Bu korkunç trajedi yüzünden müvekkilim Daniel Auster yıkılmış durumda. Uyuşturucu madde kullanımı kaynaklı ölümler her yıl sayısız ailenin parçalanmasına sebep olan büyük bir sorun. Bizler de acılı ailenin daha fazla zor duruma düşürülmemesi için konu hakkında yapılan yorumlardan kaçınılmasını talep ediyoruz.” diyen avukat konuyla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçındı.

ANNE İŞE GİTMİŞ

Ruby’nin annesi ve Daniel Auster’ın eşi Zuzan Smith, polise verdiği ifadede o günün sabahı işe gitmek için evden çıktığını; çıkmadan önce ise bebeğinin oldukça sağlıklı göründüğünü söyledi.

Daniel Auster ise ifadesinde eşi evden çıktıktan sonra eroin kullandığını, bebeği Ruby’nin yanına uzandıktan sonra uykuya daldığını söyledi. Daniel Auster, uyandığında Ruby’nin morarmış olduğunu ve hareket etmediğini fark etmiş.

Acılı baba hemen Narcan adı verilen ve yüksek dozdan ölüm vakalarında kurtarıcı olarak bilinen bir ilacı bebeğe verdiğini daha sonra da acil servisi arayıp ambulans çağırdığını söylüyor.

Tutuklama raporunda bebeğin ölümünden babası sorumlu tutulmuş olsa da uyuşturucu maddelerin 10 aylık Ruby’nin vücuduna nasıl girdiği belirtilmemiş.

KİMSE ŞÜPHELENMEMİŞ

Komşuları Daniel ve Zuzan çiftinin normal göründüğünü, daha önce kimseyle problem yaşamadıklarını ve bebeklerini bebek arabasında gezintiye çıkaran mutlu bir çift görüntüsünde oldukları yönünde ifade verdiler.

Daniel Auster’ın adı bundan önce 1996 yılında da polis raporlarında görülmüş; Angel lakaplı bir uyuşturucu satıcısının öldürülmesinden sorumlu tutulan ünlü gece kulübü girişimcisi Michael Alig’in davasında adı küçük bir yerde olsa da geçmişti. Angel adlı bu uyuşturucu satıcısı öldürülüp cesedi parçalandıktan sonra Hudson Nehri’ne atılmıştı.

Daniel Auster’ın cinayetle bağlantısı olmadığı ancak olayla ilgili para alışverişlerinde aracılık yaptığı için denetimli serbestlik aldığı 1998 yılında açıklanmıştı. Michael Alig, 2020 yılında yüksek dozda eroin kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti.

BABASI ÜLKENİN EN ÜNLÜ ROMANCISI

Daniel Auster’ın babası Paul Auster sadece ABD’nin değil dünyanın en tanınmış ve sevilen yazarlarından bir tanesi. 90’lı yılların başında tanınmaya başlayan yazar 20002lerde ve 2010’larda da çok satan romanlara imza atmış ve birçok eseri de sinemaya uyarlanmıştı.

Auster’ın 2003 yılında yayınlanan ‘Kehanet Gecesi’ adlı romanı, oğlu uyuşturucu bağımlısı olan bir yazarı anlatıyor. Paul auster2ın eşi, Daniel Auster2ın üvey annesi ve kendisi de çok ünlü bir yazar olan Siri Hustvedt de 2003 yılında baş kahramanı bir uyuşturucu bağımlısı olan bir roman yazmıştı; hatta bu romanın kahramanın adı da tıpkı Daniel Auster gibi bir uyuşturucu satıcısının ölümüne karışmıştı.