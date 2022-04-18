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Ukrayna'dan AB üyelik açıklaması

Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Avrupa Birliği üyelik anketini hazırladıklarını belirterek, "Top şu anda Avrupa Komisyonunda" dedi.

18.04.2022 - 12:22 | | UKRAYNA, (DHA)
Ukrayna'dan AB üyelik açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 8 Nisanda yaptığı Ukrayna ziyaretinde, AB üyeliği ile ilgili anketi getirdiğini belirten Zhovkva, "Ukrayna tarafında Ursula Hanım'ın getirdiği belgenin doldurulduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla top Avrupa Komisyonu'nda. Ukrayna'nın Kopenhag üyelik kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda uygun bir tavsiye hazırlayacaktır. Böyle bir tavsiye olmadan kimse bizi AB'ye alamaz" dedi.

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