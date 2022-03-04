Pakistan'da camide patlama! Onlarca ölü ve yaralı...
Peşaver'de Cuma namazı kılınırken gerçekleşen saldırıda en az 36 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor, sayıları 56'yı bulan yaralılar ise hastaneye taşındı.
04.03.2022 - 13:36 |
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda en az 36 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor, sayıları 56'yı bulan yaralılar ise hastaneye taşındı.
Polis memuru Mohammad Sajjad Khan, yaptığı açıklamada, "Hastanelerde acil durum ilan ettik, yaralılar taşınıyor. Patlamanın nedenini araştırıyoruz, ancak olay intihar saldırısına benziyor" dedi.
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