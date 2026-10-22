3 aile, 3 sürü, 1000 hayvan: Bingöl’den Ergani’ye uzun yürüyüş başladı

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Göçerlerden 53 yaşındaki Bozan Duyu, AA muhabirine, yaşadıkları köyde meraların az olduğunu ve ot bulunmadığını, her yıl sürülerini Adaklı'daki yaklaşık 2 bin 400 metre rakımlı Karalyan Yaylası'na getirdiklerini söyledi.



Havanın soğuduğunu, artık eve dönme vaktinin geldiğini ifade eden Duyu, olumsuz hava koşulları nedeniyle dönüşlerinin biraz geciktiğini belirtti.



Duyu, bu yılın kendileri için genel olarak güzel geçtiğini anlatarak, şöyle konuştu:



"Burada 3 aileyiz, 3 sürümüz var. Okullar açılınca çocukları memlekete gönderdik, biz hayvanların başında bekledik. Sürülerimizi otlatarak kışlaklara götürüyoruz. Yolculuğumuz çok zor. Yağmur, bazen yüksek dağlarda da kar ve dolu yağıyor ama ne yapalım mesleğimiz bu. Özellikle bugünlerde yağmur altında yaşıyoruz. Hayvanlarımız da zorluk çekiyor ama Allah'a çok şükür, bugün hava hoş ve sıcak. Bu gece Adaklı ile Kiğı ilçeleri arasında kaldık. Karakoçan'a doğru yürümeye başlıyoruz. Kovancılar üzerinden Ergani'ye gideceğiz."



Hayvanları araçla götürmenin hem masraflı olduğunu hem de hayvanların araçla taşınırken zorlandığını dile getiren Duyu, "Peynirimizi, sütümüzü satıyor, kuzuları bu coğrafyada besleyip kışın kesime götürüyoruz. Memleketimize yürüyerek gidiyoruz, kışa doğru eve yetişiyoruz. Gece ayılar ve kurtlar var. Onlardan hayvanlarımızı koruyoruz. Çocuklarımızın rızkı için çabalıyoruz." dedi.