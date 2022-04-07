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NATO'dan yeni açıklama! Hava ve deniz kuvvetleri ile...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlıyoruz" dedi.

07.04.2022 - 17:20 |
NATO'dan yeni açıklama! Hava ve deniz kuvvetleri ile...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününün ardından açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-NATO gerilimi düşürmeye çalışıyor. Aynı zamanda Doğu Avrupa'da güvenlik tedbirlerini uzun vadeli artırıyoruz.

-Donbas’ta büyük bir çatışma olmasını bekliyoruz

-Putin’in amacını değiştirdiğine dair bir işaret yok..

-NATO Ukrayna'ya önemli ölçüde askeri yardım yaptı, müttefikler ukrayna’ya geniş yelpazede silah sağlıyor.

-NATO üyeleri Ukrayna’ya desteği arttırma konusunda karara vardı.

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