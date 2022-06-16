GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemNATO'dan Baykar'a ziyaret! Kritik İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma detayı...
HaberlerGündem Haberleri NATO'dan Baykar'a ziyaret! Kritik İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma detayı...
ABONE OL

NATO'dan Baykar'a ziyaret! Kritik İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma detayı...

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, milli ve özgün olarak geliştirilen İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın üreticisi Baykar'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bayraktar Kızılelma önünde hatıra fotoğrafı da çektirildi.

16.06.2022 - 22:03 |
NATO'dan Baykar'a ziyaret! Kritik İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma detayı...

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Türkiye'nin milli ve özgün olarak İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'yı geliştiren Baykar'ı ziyaret etti.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ ANLATTIK"

Baykar'dan yapılan açıklamada, 'NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve MilliTeknoloji Hamlesi'ni anlattık.' denildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Elektrikle ilgili flaş karar! Bakan duyurdu: Devreye alıyoruz

    Elektrikle ilgili flaş karar! Bakan duyurdu: Devreye alıyoruz

    Türkiye-Yunanistan geriliminin ardından flaş gelişme! Bu kare damga vurdu

    Türkiye-Yunanistan geriliminin ardından flaş gelişme! Bu kare damga vurdu

    NATO'dan Baykar'a ziyaret! Kritik İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma detayı...

    NATO'dan Baykar'a ziyaret! Kritik İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma detayı...