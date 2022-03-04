NATO Ukrayna’ya askeri destek gönderecek mi? NATO’dan dikkat çeken açıklama!

Ukrayna – Rusya arasındaki kriz sürüyor. Savaşın 9. gününde NATO Genel Sektreteri Stoltenberg’ten dikkat çeken açıklama geldi. Savaşın başladığı günden bu yana Rusya’nın masaya oturmasını bekleyen dünya, savaşın ne zaman biteceğini ve NATO’nun nasıl bir tavır alacağını bekliyordu. Kiev başta olmak üzere Ukrayna’da şehirler kuşatma altındayken güvenlik uzmanları şehir savaşlarının yani gerilla savaşlarının başlamasının süreci uzatabileceğini belirtiyor. Son olarak NATO Genel Sektreteri Stoltenberg’ten dikkat çeken açıklama geldi. Peki, NATO Ukrayna’ya askeri destek gönderecek mi? Nato askerleri Ukrayna’ya gidecek mi? İşte NATO Genel Sektreteri Stoltenberg’in açıklamaları!

NATO UKRAYNA’YA ASKERİ DESTEK GÖNDERECEK Mİ?

NATO Genel Sektereteri, "Müttefikler NATO uçaklarının ve askerlerinin Ukrayna'da bulunmaması gerektiği konusunda hemfikir" sözleriyle Ukrayna'ya asker ve uçak gönderilmeyeceğini belirtti.

NATO NEDEN UKRAYNA’YA ASKER GÖNDERMİYOR?

Stoltenberg, "Putin, şarta bağlamadan güçlerini çekmeli. Bu Putin'in savaşı bunu kendisi seçti ve barışçıl bir ülkeye saldırdı. NATO mukabele gücünü hazırlıyoruz. Biz savunmak için buradayız. Amacımız bu savaşın Ukrayna dışına taşmasının önüne geçmek. Kremlin'in amacı burada bir etki alanı yaratmak" dedi

Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar:

Bu savaş daha fazla yıkıma neden olmamalı. Topkeyün bir savaşa adım atmak istemiyoruz. O yüzden olabildiğince ağır yaptırımlar uygulayarak, olabildiğince destek vererek NATO güçlerinin orada yer almamasını sağlamaya çalışıyoruz.

Uçuşa yasak bölge daha fazla yıkıma neden olur. Ukrayna'ya hem finansal hem askeri yardım sağlıyoruz. Böylece Rusya işgalinin daha fazla ilerlemesini engelliyoruz.

Bizim buradaki temel görevimiz NATO üyesi ülkeler altında yaşayan 1 milyar insanı korumak. NATO bu savaşın bir tarafı olursa daha fazla sivil zarar görür.

Rusya çözüm bulmak için masaya oturmalı.