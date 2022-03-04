NATO Mukabele Kuvveti nedir? NATO Response Force (NRF) ne demek?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten Rusya Ukrayna savaşının 9. Gününde dikkat çeken açıklama geldi. Stoltenberg, "Putin, şarta bağlamadan güçlerini çekmeli. Bu Putin'in savaşı bunu kendisi seçti ve barışçıl bir ülkeye saldırdı. NATO mukabele gücünü hazırlıyoruz. Biz savunmak için buradayız.” açıklamaları dikkat çekti. Peki, NATO Response Force (NRF) nedir? NATO Mukabele Kuvveti Gücü ne demek? İşte detaylar…

Ukrayna - Rusya arasında savaşın 9. günü. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltengberg savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO Genel Sektereteri, "Müttefikler NATO uçaklarının ve askerlerinin Ukrayna'da bulunmaması gerektiği konusunda hemfikir" sözleriyle Ukrayna'ya asker ve uçak gönderilmeyeceğini belirtti.

Stoltenberg, "Putin, şarta bağlamadan güçlerini çekmeli. Bu Putin'in savaşı bunu kendisi seçti ve barışçıl bir ülkeye saldırdı. NATO mukabele gücünü hazırlıyoruz. Biz savunmak için buradayız. Amacımız bu savaşın Ukrayna dışına taşmasının önüne geçmek. Kremlin'in amacı burada bir etki alanı yaratmak" dedi.

NATO MUKABELE KUVVETİ NEDİR?

NATO, Ukrayna Rusya savaşının tüm dünyada özellikle Avrupa’da arttırdığı gerilim ve çatışma riski üzerine, kurulduğu 2003 yılından bu yana, NATO Mukabele Kuvveti’ne ilk kez görev verdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgilere göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline cevaben NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın savunma planlarının etkinleştirildiğini ve bunun NATO Mukabele Kuvveti’ni konuşlandırabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Kara, hava ve deniz birimlerinden oluşan NATO Mukabele Kuvveti, ilk olarak 2002 Prag zirvesinde bir deklarasyon ile gündeme gelmiş, 2003 yılında ise NATO Savunma Bakanları tarafından onaylanarak oluşturulmuştur. Komuta kademesi Hollanda Brunssum ve İtalya Napoli’deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlıkları arasında değişimli olarak idare edilmektedir. Kurulduğundan bu yana ilk defa görev verilen NATO Mukabele Kuvveti, 36 gün 24 saat boyunca göreve hazır tutulmaktadır. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre NATO Mukabele Gücü’nün yapısı:

Komuta kontrol kademesi: Brunssum ve Napoli’deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlıkları (dönüşümlü olarak)

Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Gücü (VJTF) : Yaklaşık 20.000 kişilik bu NRF unsuru, yaklaşık 5.000 asker ve hava, deniz ve özel kuvvetler bileşenlerinden oluşan çok uluslu bir kara tugayıdır. Öncü personel iki ila üç gün içinde harekat kabiliyetine sahiptir. Müttefikler dönüşümlü olarak VJTF’nin liderliğini üstlenmektedirler.

İlk Takip Kuvvetleri Grubu (IFFG) : Bunlar, bir krize yanıt olarak VJTF’yi takiben hızla konuşlandırılabilen yüksek hazırlıklı kuvvetlerdir. İki çok uluslu tugaydan oluşmaktadır.

Deniz birimi: Daimi NATO Denizcilik Grubu (SNMG) ve Daimi NATO Mayın Karşı Tedbir Grubu (SNMCMG) bu birimi oluşturmaktadır.

Hava muharebesi ve hava destek gücü

Özel harekat birimi

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) savunma görev gücü