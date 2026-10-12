Yağışlar verimi artırdı, tonlarca toplanıyor! Erzincan’da üreticinin maliyetini düşürecek hasat

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Verimli tarım arazilerine sahip Erzincan'da, bu yıl etkili olan yağışların da katkısıyla sulu tarım alanlarında yetiştirilen silajlık mısır, üreticilerin yüzünü güldürdü.Yaz boyunca tarlalarda yetiştirilen mısırın hasadı, biçerdöver ve traktörler yardımıyla gerçekleştiriliyor.