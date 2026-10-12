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Yağışlar verimi artırdı, tonlarca toplanıyor! Erzincan’da üreticinin maliyetini düşürecek hasat

12.10.2026 - 09:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’da yıl boyunca etkili olan yağışların katkısıyla silajlık mısır hasadında bereketli bir dönem yaşanıyor. Tarlalardan toplanan ürünler, silaj haline getirilerek kış aylarında hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere depolanıyor.

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1Yağışlar verimi artırdı, tonlarca toplanıyor! Erzincan’da üreticinin maliyetini düşürecek hasat

Verimli tarım arazilerine sahip Erzincan'da, bu yıl etkili olan yağışların da katkısıyla sulu tarım alanlarında yetiştirilen silajlık mısır, üreticilerin yüzünü güldürdü.Yaz boyunca tarlalarda yetiştirilen mısırın hasadı, biçerdöver ve traktörler yardımıyla gerçekleştiriliyor.

2Yağışlar verimi artırdı, tonlarca toplanıyor! Erzincan’da üreticinin maliyetini düşürecek hasat

Hasat edilen mısırlar, silaj haline getirildikten sonra kış aylarında hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere depolanıyor.

3Yağışlar verimi artırdı, tonlarca toplanıyor! Erzincan’da üreticinin maliyetini düşürecek hasat

Tarlalardan traktörlere yüklenen mısırlar, üreticiler tarafından evlerine ve depolama alanlarına taşınıyor.

4Yağışlar verimi artırdı, tonlarca toplanıyor! Erzincan’da üreticinin maliyetini düşürecek hasat

Erzincan’ın birçok noktasında yetiştirilen silajlık mısırın, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kışlık yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

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