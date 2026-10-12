Yağışlar verimi artırdı, tonlarca toplanıyor! Erzincan’da üreticinin maliyetini düşürecek hasat
12.10.2026 - 09:11Güncellenme Tarihi:
Erzincan’da yıl boyunca etkili olan yağışların katkısıyla silajlık mısır hasadında bereketli bir dönem yaşanıyor. Tarlalardan toplanan ürünler, silaj haline getirilerek kış aylarında hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere depolanıyor.
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Verimli tarım arazilerine sahip Erzincan'da, bu yıl etkili olan yağışların da katkısıyla sulu tarım alanlarında yetiştirilen silajlık mısır, üreticilerin yüzünü güldürdü.Yaz boyunca tarlalarda yetiştirilen mısırın hasadı, biçerdöver ve traktörler yardımıyla gerçekleştiriliyor.
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Hasat edilen mısırlar, silaj haline getirildikten sonra kış aylarında hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere depolanıyor.
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Tarlalardan traktörlere yüklenen mısırlar, üreticiler tarafından evlerine ve depolama alanlarına taşınıyor.
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Erzincan’ın birçok noktasında yetiştirilen silajlık mısırın, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kışlık yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.