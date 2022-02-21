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KKTC'de yeni hükümet kuruldu

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kurulduğu açıklandı.

21.02.2022 - 14:26 |
KKTC'de yeni hükümet kuruldu

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kurulduğu açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisinden oluşan koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında kuruldu.

Kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunan Sucuoğlu, sunduğu isimleri Cumhurbaşkanı Tatar'ın onayladığını söyledi.

"BU KABİNE, 5 YIL SÜRECEK BİR KABİNE DEĞİL"

TRT Haber'e konuşan Sucuoğlu, "Ekonomik anlamda içinden geçtiğimiz süreç sıkıntılarla dolu bir süreç. Tercihi genelde bir önceki dönemde tecrübe kazanmış arkadaşlardan yana kullandık. Bu kabine 5 yıl sürecek bir kabine değildir, belli bir süre sonra şu anda görev almayan arkadaşlarımıza da görevler verilecektir." dedi.

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 24 milletvekilinin de çok değerli olduğunu belirten KKTC Başbakanı, bu isimlerin hizmet etme anlamında bir eksiğinin olmadığına, gelecek dönemde görev alacaklarına işaret etti.

Başbakan Sucuoğlu, 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

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