399 yaşında olduğu iddia edilen dünyanın en yaşlı adamının videosu sosyal medyada gündem yarattı. 118 yaşındaki Kane Tanako ‘Dünyanın En Yaşlı İnsanı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerini alırken, sosyal medyada yayılan bir video TikTok üzerinden yayıldı. Yayılan videoda adamın 399 yaşında ve Türk olduğu iddia edilince video ve videodaki kişiyle ilgili yapılan aramalar arttı. Peki, Dünyanın en yaşlı insanı kim, 399 yaşında bir Türk mü? Kane Tanaka kimdir?

399 YAŞINDA TÜRK VİDEOSU GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada yayılan görüntünün sonrasında yaşlı adamın akrabası, adamın 399 değil 109 yaşında olduğunu açıkladı. Yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili yaptığı açıklamada adamın Türk olmadığını Taylandlı olduğunu da söyledi.

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI KİM, KANE TANAKO KİMDİR?

Kane Tanaka 2 Ocak 1903 yılında Japonya'da dünyaya geldi. 2021 yılında 118. yaşını kutlayan Tanaka, dünyanın en yaşlı insanı ünvanına sahiptir.

Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka, 35 yaşındayken üvey kızı ile birlikte paratifo ateşine yakalandı. 45 yaşına geldiğinde ise pankreas kanseri ameliyatı geçirdi. Kane Tanaka, en son kalın bağırsak kanseri teşhisi koyuldu ve 103 yaşında ameliyat oldu.

Kane Tanaka'nın 2020 Yaz Olimpiyatları'nda meşaleyi tutması bekleniyordu ancak Corona endişesiyle meşaleyi taşıma görevinden çekildi. Kane Tanaka, 9 Mart 2019 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kişisi" ve "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kadını" olarak resmi olarak ilan edildi. 19 Eylül 2020 yılında Nabi Tajima'nın 117 yıl 260 günlük ölüm yaşını geçtikten sonra şimdiye kadar ki en uzun yaşayan Japon kişisi ve dünyanın en yaşlı üçüncü kişisi oldu ve dünyanın en yaşlı üçüncü kişisi rekorunu kırdı.

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI NERELİ?

Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka Japonyalıdır. Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 2019 yılında “en yaşlı insan” unvanını alan Tanaka'nın hafızasını korumak için sayı yapbozları çözdüğü öğrenildi.