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DünyaKiev’de öldürülen gazeteci Brent Renaud için dünya liderlerinden taziye mesajları
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Kiev’de öldürülen gazeteci Brent Renaud için dünya liderlerinden taziye mesajları

Ukrayna’da ABD’li gazeteci Brent Renaud’un Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı. Price, “Bu, Kremlin'in ayrım gözetmeyen eylemlerinin bir başka korkunç örneğidir” ifadelerini kullandı. Macron ise “Ukrayna’da ABD’li bir gazeteci öldürüldü. Ondan önce başkaları hedef alındı, öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı” dedi.

14.03.2022 - 11:40 |
Kiev’de öldürülen gazeteci Brent Renaud için dünya liderlerinden taziye mesajları

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna’da ABD’li gazeteci Brent Renaud’un Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gazetecilerin ve film yapımcılarının (savaşçı olmayanların) Ukrayna'da Kremlin güçleri tarafından öldürülmesi ve yaralanması bizi dehşete düşürdü. Bu korkunç şiddetten etkilenen herkese taziyelerimizi iletiyoruz. Bu, Kremlin'in ayrım gözetmeyen eylemlerinin bir başka korkunç örneğidir” ifadelerini kullandı.

“PUTİN’İN BARBARCA EYLEMLERİ, TÜM İNSANLIĞI TEST EDİYOR”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Renaud’un öldürülmesiyle ilgili olarak, “Ukrayna’da ABD’li bir gazeteci öldürüldü. Ondan önce başkaları hedef alındı, öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı.  Düşüncelerimiz bilgilendirme özgürlüğü ideali ve cesaretle hareket eden tüm gazetecilerle. Bu özgürlük demokrasilerimiz için esastır” dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ABD’li gazeteci Renaud’un öldürülmesine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Putin’in Brent Renaud’u ve diğer masum siviller katleden barbarca eylemleri sadece Ukrayna’yı değil tüm insanlığı test ediyor” dedi. Ayrıca Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile konuştuğunu ve bu çatışmaya bir son vermek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerine dair ona güvence verdiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada, başkent Kiev’in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times’ta (NYT) çalışan muhabir Renaud’un yaşamını yitirdiği bildirilmiş ve Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud’un yanındaki meslektaşının da yaralandığı belirtilmişti. Ardından NYT,  gazeteci Renaud hakkında açıklama yapmış ve Renaud’un hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirterek, “Geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmedi. Paylaşılan basın kartı, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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