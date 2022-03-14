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Rusya Kiev’de yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gece saatlerinde sivil yerleşim alanlarını vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

14.03.2022 - 10:38 | | KİEV (İHA)
Rusya Kiev’de yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Rusya yerleşim alanlarını de vurmaya devam ediyor. Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev’deki Obolon semtinde yine sivil yerleşim yerlerini vurmasının ardından çok katlı bir binada yangın çıktı. Konuya ilişkin Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "14 Mart sabah saatlerinde Kiev’in Obolon semtinde çıkan yangına ilişkin bir ihbar aldık. Yapılan incelemeler sonucunda binaya top mermisinin düştüğü ve yangının bu sebeple çıktığı anlaşıldı. Ekiplerimiz 9 araç 35 personel ile olaya müdahale etti. 500 metrekarelik alan zarar gördü. Göçük altından 15 kişi çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bölgede bulunan 63 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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