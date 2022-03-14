GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna’da Antonov uçak fabrikası bombalandı
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna’da Antonov uçak fabrikası bombalandı
ABONE OL

Ukrayna’da Antonov uçak fabrikası bombalandı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Antonov uçak fabrikası Rusya tarafından bombalandı.

14.03.2022 - 11:06 | | KİEV (İHA)
Ukrayna’da Antonov uçak fabrikası bombalandı

Rusya, 19 gündür saldırı gerçekleştirdiği Ukrayna’da askeri ve sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Başkent Kiev’in Svyatoshin metro istasyonunda bulunan ve ülkenin tek uçak fabrikası pozisyonunda olan Antonov, Rusya tarafından bombalandı. Kiev Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İşgalciler, Kiev’de bulunan çok katlı bir binayı ve Antonov’un fabrikasını hedef aldı. Bombalamanın yapıldığı yerde itfaiye ekipleri, sağlıkçılar ve diğer ekipler olaya müdahale ediyor” denildi.

Sivil yerleşim yerleri de vuruldu
Obolon'daki saldırı ile ilgili açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, "14 Mart sabah saatlerinde Kiev’in Obolon semtinde çıkan yangına ilişkin bir ihbar aldık. Yapılan incelemeler sonucunda binaya top mermisinin düştüğü ve yangının bu sebeple çıktığı anlaşıldı. Ekiplerimiz 9 araç 35 personel ile olaya müdahale etti. 500 metrekarelik alan zarar gördü. Göçük altından 15 kişi çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bölgede bulunan 63 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır

    Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır

    İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

    İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

    100 bin TL hibe desteği veriliyor! Başvuru için son gün yarın...

    100 bin TL hibe desteği veriliyor! Başvuru için son gün yarın...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

    Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

    Sıradaki Haber
    Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

    Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

    Sıradaki Haber
    İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

    İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

    Sıradaki Haber
    Sağlık çalışanlarına zam 2022! Sağlıkçılara zam Meclis’ten geçti mi, ne kadar, kimleri kapsıyor?

    Sağlık çalışanlarına zam 2022! Sağlıkçılara zam Meclis’ten geçti mi, ne kadar, kimleri kapsıyor?

    Sıradaki Haber