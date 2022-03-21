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Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi'den BAE'ye çağrı

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Ukrayna'daki durum nedeniyle yükselen ham petrol fiyatlarının istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmaya çağırdı.

21.03.2022 - 07:45 | | İHA
Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi'den BAE'ye çağrı

Siyasi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, aynı zamanda BAE hükümeti tarafından işletilen bir petrol firmasının da CEO'su olarak görev yapan BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Al Jaber ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Japonya'nın ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 30'unun BAE'den yaptığını belirten Hayashi, fiyatlar konusundaki endişelerini dile getirdi. Hayashi, BAE'yi OPEC+ grubunun önemli bir üyesi olarak arzı artırarak ve üretim kapasitesini güvence altına alarak, küresel ham petrol piyasasının istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunmaya çağırdı. Al Jaber'in, Hayashi'nin çağrısına olumlu yanıt verdiği ve BAE'nin üzerine düşeni yapacağını ifade ettiği öğrenildi.

Nükleer silah karşıtlığında mutabık kaldılar

Al Jaber ile görüşmesinin ardından BAE'li mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelen Hayashi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu kaydetti. Al Nahyan'ın Japonya ile BAE arasındaki stratejik ortaklığın sarsılmaz olduğunu ve Japonya ile işbirliği yapma isteğini dile getirdiği görüşmede taraflar, Rusya'nın nükleer silah kullanmaması veya kullanma tehdidinde dahi bulunmaması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Hayashi daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve BAE gezisinin ülkesinin Ukrayna krizini çözmek için gösterdiği diplomatik çabaları hızlandırması için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

Türkiye'yi ziyaret etmişti

BAE ziyareti öncesinde Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Hayashi, ülkesinin stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye'nin, Ukrayna'daki mevcut durumda aktif olarak arabuluculuk rolü oynadığını ifade etmişti. Hayashi, Çavuşoğlu ile anlamlı bir görüşme gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu belirtmişti.

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