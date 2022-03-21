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DünyaBaşkent Kiev’de hava savunma sistemleri devreye girdi
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Başkent Kiev’de hava savunma sistemleri devreye girdi

Rusya’nın gece yarısı Ukrayna'nın başkenti Kiev’e başlattığı saldırıların ardından Kiev merkezindeki hava savunma sistemleri Rus füzelerine karşı devreye girdi.

21.03.2022 - 07:27 |
Başkent Kiev’de hava savunma sistemleri devreye girdi

Rusya ordusu tarafından bu gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e bağlı Podilskyi ilçesine füzeli saldırıların ardından Rus saldırılarına karşı Kiev’in merkezinde kurulu hava savunma sistemleri devreye girdi. Rus saldırılarına karşı devreye alınan Kiev’deki hava savunma sistemleri, kentin üstüne gelen Rus füzelerini hedef alarak bu füzeleri havada imha etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hava savunma sistemlerinin art arda birçok atış yaptığı görüldü. Rusya’nın hedefindeki en önemli kent olan Kiev’de hava savunma sistemleri tarafından tüm hava saldırılarına karşı çalışmalar devam ediliyor.

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