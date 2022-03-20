Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Hepsini havaya uçurdular... Ve savaşı kazanacak tarafı açıkladı!

Rusya'nın Ukrayna işgalinde yirmi beşinci güne girildi, cephe hattında ilerleyişi duran Rus ordusu kaybettiği askerlerin yerine yenilerini getirmeye çalışıyor. İşte dakika dakika savaştan gelişmeler...

21.46: Rusya'nın kontrolüne geçen Ukrayna’nın Herson kentinde siviller sokağa çıkarak Rus ordusunu protesto etti. Herson halkı, ellerinde Ukrayna bayraklarıyla sık sık Rusya karşıtı slogan atarken, bir grup sivil ise, Rus askeri aracının önüne geçerek aracın geçişini engelledi. Sivillerin geri adım atmaması üzerine askeri araç geri geri giderek, protestoların olduğu noktadan uzaklaştı.

22:10: Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya sınırına yakın bir bölgede bulunan ve Rus ordusunun Ukrayna’daki birliklerine ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu.

21.00: Rus ordusun saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol, saldırıların ardından harabeye döndü.

20.59: Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın Rusya Merkez Bankası'na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığını dondurduğunu açıkladı.

19.42: Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Servisi (GUR) ve Azov Taburu İstihbaratı, Rusya-Ukrayna sınırında bulunan ve Rus ordusunun Ukrayna’daki birliklerine ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprüyü kurdukları bomba düzenekleri ile havaya uçurdu. Operasyonun ardından Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, “Azov ve GUR kahramanları demiryolu geçişini ustalıkla imha ettiler. Bu işgalcilere askeri teçhizat, top mermisi ve erzak sağlanmasını önleyecek, askerlerimizin ve sivillerimizin hayatını kurtaracaktır" denildi.

19.36: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rusya ile yapılan müzakerelerdeki heyette bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yeni bir açıklama yaptı. Podolyak, Ukrayna halkına seslenerek, “Merhaba Ukrayna. Savaşın ve Rus saldırılarının 25. günü. Ruslar 25 gündür kazanamayacaklarını hala anlamadılar. Bazı şeyleri rica etmek istiyorum. İlk olarak silahları hangi ülkeden gelirse gelsin kullanılana kadar deşifre etmeyin. Lojistik merkezleri çalışıyor, müzakereler devam ediyor. İkinci olarak ise savaşan askerlerimizin konumlarını ifşa etmeyin. Beğeni ve izlenme için bunları yapmayın. Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında savaşı kazanacağımız düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

19.31: Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Sovyetler Birliği askerlerine atfedilen anıta sprey boya ile düzenlenen saldırıda “Azov Taburu” yazıldı. Olayın ardından Rusya’nın Atina Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tarihi aşağılamaya yönelik bu ahlaksız olayı ve kabul edilemez girişimi kesinlikle kınıyoruz. Yunan makamlarını bu barbarca saldırıyı soruşturmak ve vandalları cezalandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya çağırıyoruz" denildi.

18.40: Ukrayna’nın Enorgadar kentinde, halk şehirdeki Rus askerlerinin önüne keserek, ülkelerini terk etmelerini istedi. Rus askerleri ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmak istedi. Havaya açılan ateşe rağmen kalabalık dağılmazken, Rus askerleri hızla bölgeden uzaklaştı.

18.27: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınına verdiği röportajda, “Rusya ile müzakerelere hazırız” ifadelerini kullanarak, “NATO üyesi olsaydık savaş çıkmazdı” dedi.

17.48: Rus bombardımanında Kiev’in Svyatoşın semtinde bulunan sivil yerleşim alanları zarar görürken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bombardımanın hedefi olan sivil yerleşim yerlerini ziyaret etti. Rus bombardımanın verdiği hasarı kamerayla kayda alan Kliçko, “Arkadaşlar, sevgili Kievliler. İşte Rus dünyasını görüyoruz. Düşman başkenti vurmaya devam ediyor. Svyatoşın semtinde 10 katlı binanın yanına bomba düştü. Ev zarar gördü, araçlar yandı ve çok şükür anaokulu etkilenmedi. Can kaybı henüz yaşanmadı. 5 kişi yaralandı ve aralarında 2’si hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde doktorlar ve kurtarma ekipleri çalışıyor” ifadelerini kullandı.

17.20 : Birleşmiş Milletler, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 902 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. BM'ye göre, Rus işgalcilerin saldırılarında yaralananların sayısı ise 1459.

Ukrayna'da gerçek ölü sayılarının ise hayli yüksek olacağı tahmin ediliyor. Zira, çatışma bölgelerindeki kayıplar Birleşmiş Milletler'e ya geç bildiriliyor ya da hiç bildirilmiyor.

BM ayrıca, Ukrayna'da Rus işgalinden kaçıp evlerini terk edenlerin sayısının da 10 milyonu geçtiğini duyurdu. Bu rakam, Ukrayna nüfusunun dörtte birinden fazla.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ukrayna’daki savaş öylesine yıkıcı bir hal aldı ki, 10 milyon insan evlerini terk etti" dedi.

17.10 : Ukraynalı yetkililer, günlerdir yoğun Rus bombardımanı altında olan stratejik Mariupol'de çatışmaların kentin içinde devam ettiğini aktarıyor.

16.25 : Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ülkedeki Kremlin yanlısı partilerin faaliyetlerinin durdurulması talimatı verdi.

Olağanüstü hal kapsamında alındığı açıklanan karar hakkında konuşan Zelenskiy, Moskova ile işbirliği yapanlara sert karşılık verileceğini söyledi.

Ülkedeki en büyük Rusya yanlısı parti kararı kınadığını duyurdu.

Ukrayna’da 11 partinin birleşimi ile oluşturulan Hayat Boyu Muhalefet Platformu ülkedeki en büyük muhalefet oluşumu konumunda bulunuyor.

Ancak işgalin başlaması sonrasında platfrom Kremlin ile arasına mesafe koymaya çalışıyor ve Rusya’nın saldırgan tutumunu kınıyor.

Platform, Rus lider Putin ile yakın bir ilişki içinde olan Ukraynalı oligark Viktor Medvedçuk’u da eş başkanlık makamından aldı.

Parti, faaliyetlerinin durdurulması kararının yasadışı olduğunu duyurdu.

16.10 : Tatbikat bahanesiyle 30 bin Rus askerini topraklarında ağırlayan ve 24 Şubat'ta işgalin başlamasıyla kuzey cephesinin açıldığı Belarus, Ukrayna'daki tüm diplomatlarını Cumartesi günü çekti.

Belarus'un Ukrayna Büyükelçisi Igor Sokol da son tahliye edilenler arasındaydı. Ancak Büyükelçi Sokol, Ukrayna'dan utanç içinde ayrılmak zorunda kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan video kaydında, Ukraynalı bir sınır muhafızı önce Büyükelçi Sokol'a kimliğini soruyor.

Sınır muhafızı, daha sonra 30 parça gümüşün bulunduğu bir torbayı Belarus Büyükelçisi'ne vermek istiyor. Muhafız, komutanının Belaruslu mevkidaşına gönderilmek üzere söz konusu hediyeyi hazırladığını söylüyor.

Büyükelçi Sokol muhafızın kendisine vermek istediği siyah torbayı almak istemiyor. Bunun üzerine muhafız 'Bu bir emirdir' diyor, Belaruslu diplomat 'Bu senin için bir emir, bana değil' yanıtını veriyor.

Muhafız gümüşleri almayı reddeden büyükelçinin üstüne siyah torbayı küçümseyerek fırlatıyor.

30 gümüş, Hristiyan inancında lanetli. Hz. İsa'nın yerini Romalılara söyleyen Yehuda, bunun karşılığında 30 gümüş almıştı. Bu yüzden, söz konusu 30 gümüş sikke, 'kanlı para' olarak da bilinir.

15.35 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Savaşın sona ermesi için büyük çaba içindeyiz" deyip ekledi:

"Ukrayna Rusya krizinde barış için çalışıyoruz. Ortada büyük bir yangın var. Yangını söndüremezsek herkesi etkileyecek. Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın. Ukrayna Türkiye'nin garantör olmasını istiyor."

14.45 : Ukrayna, Vladimir Putin'in geride kalan üç haftayı aşkın sürede kaybettiği askerin 15 bine yaklaştığını bildiriyor.

Bugün yayınlanan bilgi notunda, öldürülen Rus askerlerin sayısı 14 bin 700 olarak verildi. İmha edilen Rus tankı sayısı 476'ya çıkarken, 200'den fazla savaş uçağı ve helikopter de düşürüldü.

13.32: NATO, Ukrayna'nın Batı sınırındaki Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıyor.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Patriot bataryalarının birkaç gün içinde ülkeye getirileceğini söyledi.

İttifakın doğu kanadında yer alan Slovakya'daki Patriot füzelerini Alman ve Hollandalı askerler yönetecek. Patriotlar, Slovakya'nın orta kesimindeki Sliac havaalanına konuşlandırılacak.

13.20 : Harvard Üniversitesi'nden iki öğrenci, binlerce Ukraynalı sığınmacıyı dünyanın dört bir yanındaki ev sahipleriyle buluşturan bir internet sitesi kurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından bu yana üç milyondan fazla insan Ukrayna'dan kaçtı.

Göçmenlere yardım etmek isteyen üniversite öğrencisi Avi Schiffmann, sınıf arkadaşı Marco Burstein ile fikirlerini paylaştı.

Web sitesi tasarımı ise oldukça basit. Savaştan kaçan Ukraynalılar, kalmayı umdukları en yakın şehre giderek, her biri kişiselleştirilmiş tanıma sahip konaklama listelerinden telefon veya e-mail yolu ile ev sahiplerine ulaşabiliyor.

ukrainetakeshelter.com adlı site, yalnızca ilk haftasında 4 bini aşkın Ukraynalı göçmenin ev sahiplerini bulmasını sağladı.

New York Times: Mariupollü siviller zorla Rusya'ya götürüldü

13.00 : Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın liman kenti Mariupol'a yönelik sürdürdüğü bombardımanın yüzyıllar boyunca hatırlanacağını söyledi.

Zelenskiy, Cumartesi gecesi yayınladığı video mesajında, "Bu işgalcilerin bu barış şehrine yaptıkları, gelecek yüzyıllarda hatılanacak türde bir terördür" dedi.

300 binden fazla kişinin halen bombardıman altında yaşadığı kentte, iki haftadan uzun bir süredir elektrik, gaz ve şebeke suyu verilemiyor.

Şu ana kadar saldırılarda, sivillerin kaldığı sığınaklar, bir çocuk ve doğum hastanesi ve sivil yerleşim yerleri vuruldu.

Ukraynalı yetkililer, kentte 2400'den fazla kişinin öldürüldüğünü kaydediyor.

New York Times gazetesine konuşan bir Ukraynalı yetkili, 4.500 kadar sivilin kentten Rusya topraklarına götürüldüğünü aktardı.

İddialara göre, Rusya bazı sivilleri zorla ülke topraklarına doğru tahliye ediyor.

BBC'ye son durumla ilgili konuşan Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, kent merkezinde zarar görmemiş tek bir yapının kalmadığını söyledi.

Boyçenko tüm şehirde sivillerin yaşadığı konutların yüzde 80'inin ya zarar gördüğünü ya da yıkıldığını aktarıyor.

Kırım'ı, Donbas bölgesine bağlaması nedeniyle bu liman kenti Rusya için stratejik bir askeri hedef.

12.45 : Henüz işgalin ilk haftasında yaklaşık 500 askerinin öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalan Rusya'nın, Ukrayna'daki kayıpları artıyor.

Batılı kaynaklar tarafından en az 7 bin Rus askerinin Ukrayna'da öldüğü belirtilirken, Ukrayna söz konusu rakamın 15 bine yaklaştığını savunuyor.

Yirmi beşinci gününe giren işgalde dört general ve bir albayını kaybeden Rusya lideri Vladimir Putin'e, bir kara haber de Karadeniz Filosu'ndan geldi.

Karadeniz Filosu komutan yardımcısı Andrey Paliy, günlerdir kuşatma altında tutulan Mariupol'de vurularak öldürüldü.

Rus donanmasının işgalin başından bu yana yitirdiği en yüksek rütbeli asker olan Andrey Paliy, 51 yaşındaydı. Komutan yardımcısı albay Paliy'nin öldürülmesi, İngiliz medyası tarafından 'Putin, diğer bir üst düzey komutanını kaybetti' başlığıyla haberleştirildi.

Mariupol'de hafta içinde Ukraynalı direnişçiler tarafından öldürülen bir diğer rütbeli Rus askeri, Tümgeneral Oleg Mityaev'di. Tümgeneral Mityaev, daha önce Suriye'de bulunmuş bir askerdi.

Ukrayna birlikleri, daha önce Tümgeneral Andrei Kolesnikov, Tümgeneral Vitaliy Gerasimov ve yine aynı rütbedeki Andrei Sukhovetsky'i de öldürmüştü. Hafta içinde ayrıca Rus ordusunun önde gelen paraşüt birliği komutanı Albay Sergey Sukharev ve yardımcısı Binbaşı Sergey Krylov Ukrayna'da öldürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline öncülük eden yaklaşık 20 tümgeneral olduğuna inanılıyor.

11.40 : Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mykolaiv şehrindeki bir deniz üssüne düzenlenen Rus saldırısının detayları netleşiyor.

New York Times gazetesi, Cuma günü vurulan kışlada 40'ı aşkın denizcinin hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Mykolaiv şehir morgu, denizci üniformalı askerlerin cesetleriyle doldu.

The Guardian, can kaybının resmen doğrulanması halinde 24 Şubat'ta başlayan işgalde en ölümcül saldırılardan birinin kayda geçeceğini belirtiyor.

11.20 : Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Hazar Denizi'ndeki savaş gemilerinden Ukrayna'ya kruz füzeleri ateşlendiğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Igor Konashenkov, Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı Ukrayna'daki askeri tesisleri hedef aldıklarını savundu. Konashenkov'un verdiği bilgiye göre, Karadeniz ve Hazar Denizi'ndeki Rus savaş gemilerinden Kalibr kruz füzesi ateşlendi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in 2014 yılında el koyduğu Ukrayna toprağı Kırım'dan ise hipersonik Kinjal (Hançer) füzeleri fırlatıldı. Hipersonik füzeyle Karadeniz kıyısındaki Mykolaiv yakınlarında yer alan Kostiantynivka'daki bir yakıt deposu vuruldu.

Rus ordusunun yaptığı açıklama, hipersonik füzelerin ikinci kez Ukrayna işgalinde kullanıldığını gösteriyor. 2 bin kilometre menzili bulunan Kinjal hipersonik füzeleri, ses hızının 10 katına kadar çıkabiliyor ve savunma sistemleri tarafından durdurulamıyor.

Mariupol'de 400 sivilin sığındığı sanat okulu vuruldu

10.10 : Rus ordusu, günlerdir kuşatma altında tuttuğu Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'de bugün de bir sanat okulunu bombaladı.

Şehir yetkilileri, 400 kadar insanın sığındığı okul binasının yıkıldığını ve enkaz altında kalanların olduğunu aktarıyor.