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Füze saldırısı sonrası enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürüyor

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği füze saldırılarında yıkılan binaların altında kalan onlarca kişi için kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

21.03.2022 - 07:36 |
Füze saldırısı sonrası enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürüyor
Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
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Rusya ordusu tarafından bu gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e bağlı Podilskyi ilçesine füzeler ile yapılan saldırılarda bazı binalar ve bir alışveriş merkezi (AVM) hasar gördü. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, şuana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Ukrayna Devlet Acil Servisi, "Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, AVM’nin otoparkına, 3. ve 4. katlarına düşman araçları ile saldırılar yapıldığını tespit etti. Yangın şuan söndürülüyor. Olay yerinde 11 ayrı birim görev yapıyor. İtfaiye ekipleri ile toplamda 63 personel bulunuyor. Muhtemel ölü ve yaralılar ile ilgili kesin bilgiler netleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

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