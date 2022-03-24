GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİngiltere Başkanı Boris Johnson: 'Putin kırmızı çizgiyi çoktan aştı!'
HaberlerDünya Haberleri İngiltere Başkanı Boris Johnson: 'Putin kırmızı çizgiyi çoktan aştı!'
ABONE OL

İngiltere Başkanı Boris Johnson: 'Putin kırmızı çizgiyi çoktan aştı!'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kırmızı çizgiyi aştığını belirterek, "Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı. Yaptıklarının savaş suçu olduğu konusunda hiç şüphe yok” dedi.

24.03.2022 - 13:51 |
İngiltere Başkanı Boris Johnson: 'Putin kırmızı çizgiyi çoktan aştı!'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Başbakan Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırılarında "kırmızı çizgiyi" çoktan aştığını söyledi. Putin'i sivillerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasından dolayı savaş suçu işlemekle itham eden Johnson, Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"Kırmızı çizgiyi çoktan aştı"

NATO müttefiklerinin Rusya üzerindeki baskıyı yoğunlaştırması gerektiğini kaydeden Johnson, “Daha fazlasını yapmalıyız. Bugün değineceğim nokta (Putin) davranışlarıyla barbarlığın eşiğini çoktan aşmış olması" dedi.

Johnson, "Kimyasal veya biyolojik, nükleer silahlar veya her neyse yeni kırmızı çizgilerden bahsediyor. Benim için kırmızı çizgiyi çoktan aştı. Ayrım gözetmeksizin sivil merkezleri bombalıyor. Tamamen masum alanlarda çok sayıda can kaybına neden oluyor" şeklinde konuştu.

"Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkmalı”

Johnson, "Bence ABD Başkanı Joe Biden'in dediği gibi Rusya'nın savaş suçu işlediği kesinlikle doğru ve Rusya'nın şimdi Uluslararası Adalet Divanı önünde olması gerektiği de doğru. Başkan Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı. Yaptıklarının savaş suçu olduğu konusunda hiç şüphe yok” dedi.

"Ukraynalılara askeri destek vermek için daha fazlasını yapmalıyız"

Putin'in üzerindeki baskının arttırılması için Rusya'ya yönelik ekonomik açıdan daha fazlasının yapılması gerektiğine değinen Johnson, "Putin'in nakit rezervlerine ek olarak altın rezervlerini kullanmasını durdurmak için daha fazlasını yapabilir miyiz? SWIFT'e yaptırım uygulamak için daha fazla ne yapabiliriz?" dedi. Johnson, "Ukraynalılara askeri destek vermek için daha fazlasını yapmalıyız. Geçen ay ortaya çıkan en büyük şey, dünyanın artık bildiği büyük gerçek, Ukrayna halkının ülkeleri için savaşacağıdır. Ülkelerine inanıyorlar, ülkelerini seviyorlar. Onu savunacaklar. Bu, bir ay önce gerçekten bilmediğimiz bir şeydi. Artık tamamen açık. Bu, onlara yardım etme görevimiz olduğu anlamına gelir. Kendilerini ve sevdiklerini korumalarına yardımcı olmak bizim görevimizdir" diye konuştu.

Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Ukrayna dünyaya duyurdu: Berdyansk Limanı'nındaki Rus gemisi batırıldı!
İlgili Haber
Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Ukrayna dünyaya duyurdu: Berdyansk Limanı'nındaki Rus gemisi batırıldı!
NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi Brüksel’de başlıyor
İlgili Haber
NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi Brüksel’de başlıyor
Rus ordusu Ukrayna'ya girdi savaşın en kritik anında bir anda yok oldular! Putin’in sağ kolu ve...
İlgili Haber
Rus ordusu Ukrayna'ya girdi savaşın en kritik anında bir anda yok oldular! Putin’in sağ kolu ve...
İletişim Başkanı Altun'dan S-400 açıklaması: 'Hiçbir şekilde gerçekçi değil'
İlgili Haber
İletişim Başkanı Altun'dan S-400 açıklaması: 'Hiçbir şekilde gerçekçi değil'

    GÜNCEL HABERLER

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek verecek

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek verecek

    TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

    TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

    İsviçre'den flaş yaptırım kararı! 6 milyar dolarlık Rus varlığı donduruldu

    İsviçre'den flaş yaptırım kararı! 6 milyar dolarlık Rus varlığı donduruldu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek verecek

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek verecek

    Sıradaki Haber
    Şeker fiyatları ne kadar? BİM, A101, ŞOK’ta toz şeker ve küp şeker fiyatı kaç TL, 50 kg’lık toz şeker fiyatı ne oldu?

    Şeker fiyatları ne kadar? BİM, A101, ŞOK’ta toz şeker ve küp şeker fiyatı kaç TL, 50 kg’lık toz şeker fiyatı ne oldu?

    Sıradaki Haber
    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Covid 19 cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Cezaevi pandemi izninde son durum!

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Covid 19 cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Cezaevi pandemi izninde son durum!

    Sıradaki Haber
    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    Sıradaki Haber