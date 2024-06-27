Bolivya'da darbe girişimi! Geceye damga vuran an! Askeri birlikler geri çekilmeye başladı
Bolivya'daki darbe girişimi başarısız oldu. Devlet Başkanı Luis Arce’nin halkı meydanlara davet etmesi ve ordu yönetimine yeni isimler atamasının ardından zırhlı araçlar ve askeri birlikler geri çekilmeye başladı. Darbenin başını çeken eski komutan Zuniga ise gözaltına alındı. Devlet Başkanı Arce'nin Zuniga ile yüz yüze tartışması ise dün geceye damga vurdu.
AA
• 27 Haziran 2024 - 09:44 • Son Güncelleme:
AA
• 27 Haziran 2024 - 09:44 • Son Güncelleme: