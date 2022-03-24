İletişim Başkanı Altun'dan S-400 açıklaması: 'Hiçbir şekilde gerçekçi değil'

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Wall Street Journal'da 18 Mart'ta çıkan bir makalede, 'Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndererek atacağı adımın Ukrayna'nın acil ihtiyacını gidereceği; ayrıca ABD Patriot füze bataryalarının Türkiye'ye satılmasının ve Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesinin önünü açarak ABD-Türkiye ilişkilerini onaracağı' ifade edilmişti.

'BU FİKİR HİÇBİR ŞEKİLDE GERÇEKÇİ DEĞİL'

Fahrettin Altun'un, söz konusu makaleye cevaben yaptığı değerlendirmeler, Wall Street Journal'da yayımlandı. Altun, söz konusu fikrin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını ama Türkiye'nin son yıllarda Batı ile yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunduğunu ifade etti. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma kararına ilişkin ABD tarafından yapılan tüm açıklamalarda, 'Türkiye'nin öncelikle ABD ile görüştüğünün ancak ABD'nin Patriot sistemini satmayı reddettiğinin' görmezden gelindiğine dikkat çeken Altun, Türkiye'nin dünyadaki en tehlikeli ve istikrarsız bölgelerinden birinde yer aldığını işaret ederek, şunları kaydetti: "Karşılaşılan tehditler ABD'den gelen ret ile sihirli bir şekilde yok olmadığına göre Türkiye alternatif sistemler aramak durumunda kalmıştır. Eski Başkan Donald Trump da görevde iken bunu kabul etmişti. Dolayısıyla o dönemde Türkiye'nin Patriot satın alma seçeneği ortadan kaldırılmıştı. Ayrıca Türkiye, Türk-Rus ilişkilerindeki gerginliğin had safhada olduğu bazı dönemlerde müttefiklerimizin Patriot bataryalarını ülkemizden nasıl çektiğini hala unutmamıştır. Bu tecrübeler nedeniyle Türk halkı, artık Batı'nın Patriot tedarikine ilişkin verdiği hiçbir 'gayri resmi taahhüdü' ciddiye almamaktadır. Türkiye'nin siyasi nedenlerle F-35 programından hukuka aykırı olarak çıkarılması, Türkiye'nin kendisine ödül gibi sunulan 'programa tekrar alınma' fikrini ciddiye almasını da zorlaştırmaktadır"

Altun, diğer yandan Türkiye'nin Batı'nın tüm engelleme çabalarına rağmen, halihazırda Ukrayna'nın da envanterinde yer alan Bayraktar silahlı insansız hava aracını tasarlayıp ürettiğini belirterek, "Örneğin Kanada, Türkiye'ye silah satışını engellemiştir. Ancak NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliğinin manasız bir şekilde politize edilmesi, Türkiye'nin yabancı devletlere bağımlılığını azaltmış ve Türk şirketlerini yenilik yapmaya sevk etmiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BATI'DAN HAK ETTİĞİ DESTEĞİ GÖRMEYİ BEKLİYOR'

Altun, 70 yıllık NATO müttefiki ve birçok kritik bölgede istikrar sağlayıcı bir aktör olan Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinin Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Ukrayna krizinin, Türkiye'nin stratejik önemini hafife alan, NATO'nun 'beyin ölümü yaşadığını' iddia eden ve ulusal sınırların artık tartışma konusu olmadığını sananların yaptığı jeopolitik okumaların yanlışlığını ortaya koyduğunu belirten Altun, "Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef, NATO müttefikliğini gurur vesilesi olarak gören Türkiye, Batı'dan hak ettiği desteği görmeyi beklemektedir. Bu ilişkiyi onarmak için sözde gayri resmi teklifler değil, güven artırıcı adımlar gerekmektedir. Söz konusu yazıdaki öneri üzerinden açıklamak gerekirse, Batı'nın bugün yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye'ye teslim etmektir" diye konuştu.