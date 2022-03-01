GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaHerson Belediye Başkanı Kolihayev: Herson, Ukrayna'nın kontrolünde
HaberlerDünya Haberleri Herson Belediye Başkanı Kolihayev: Herson, Ukrayna'nın kontrolünde
ABONE OL

Herson Belediye Başkanı Kolihayev: Herson, Ukrayna'nın kontrolünde

Ukrayna’nın Herson kentinin Belediye Başkanı İgor Kolihayev, Rusya'nın saldırdığı Herson’da kontrolün Ukrayna’da olduğunu açıkladı.

01.03.2022 - 11:25 | | HERSON (İHA)
Herson Belediye Başkanı Kolihayev: Herson, Ukrayna'nın kontrolünde

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 6. gününde sürüyor. Rus birliklerinin sabah erken saatlerde Kırım yakınlarında bulunan Herson kentine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Çatışmaların sürdüğü kentte kontrolün Ukrayna'da olduğu aktarıldı. Herson Belediye Başkanı İgor Kolihayev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Baharın ilk günü. Herson, Ukrayna’dır. Bu sabahın ilk güzel haberi. Görevlerimi yerine getirmeye hazırım. İlk önceliklerimizden birisi marketlerin ve eczanelerin çalışması. Şehirlerdeki çöp toplama, temizlik, toplu taşıma gibi alanlarda tam faaliyete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna'da dehşeti yaşıyor! 5710 Rus askeri öldürüldü, 29 uçak, 29 helikopter düşürüldü 198 tank imha edildi
İlgili Haber
Rusya Ukrayna'da dehşeti yaşıyor! 5710 Rus askeri öldürüldü, 29 uçak, 29 helikopter düşürüldü 198 tank imha edildi

"Tüm dünyadan yardım yağıyor"
Herson'a maddi destekte bulunmak isteyenler için açılan hesaba dünyanın birçok yerinden yardım yağdığını belirten Belediye Başkanı İgor Kolihayev, "Finansal destek için banka hesabı açtık. Dünyanın her yerinden destek yağıyor. Rakamlar farklı, önemli olan banka ödemelerindeki mesajlar. Herson kalbimizde, dayanın canlarım, Ruslar defolun gibi mesajlar. Direneceğiz, bizim kanımızda bu var. Şehrimiz ve vatandaşlarımız için sakinliğimizi koruyacağız" dedi.

Rus ordusu Harkiv'de yönetim binasını füzeyle vurdu!
İlgili Haber
Rus ordusu Harkiv'de yönetim binasını füzeyle vurdu!
Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu
İlgili Haber
Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu

    GÜNCEL HABERLER

    Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

    Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

    Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

    Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

    Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

    Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

    Otomobilde 7 kişiyle Ukrayna'dan kaçış! 'Birden bir bomba patladı, ağlamaya başladım'

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

    Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

    Sıradaki Haber
    Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

    Çiftçilere gelir kaynağı oldu! Tıpta, kozmetikte, sanayide kullanılıyor, en çok satışı yapılan ürün...

    Sıradaki Haber
    Zabıt katibi alımı 2022! Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2022 başvuruları nasıl ve nereden yapılır, sözleşmeli zabıt katibi alımı şartları nelerdir?

    Zabıt katibi alımı 2022! Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2022 başvuruları nasıl ve nereden yapılır, sözleşmeli zabıt katibi alımı şartları nelerdir?

    Sıradaki Haber