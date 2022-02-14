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DünyaFransa'da binada patlama: 2'si çocuk 7 ölü
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Fransa'da binada patlama: 2'si çocuk 7 ölü

Fransa’nın güneyinde bulunan Pyrénées-Orientales bölgesinde, bir binada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

14.02.2022 - 16:32 |
Fransa'da binada patlama: 2'si çocuk 7 ölü

Fransa’nın güneyinde bulunan Pyrénées-Orientales bölgesinin Saint-Laurent-de-la-Salanque şehrinde bir binanın zemin katındaki bir dükkanda yerel saatle 01.30 sıralarında patlama meydana geldi. Henüz nedeni tespit edilmeyen patlama sonrası binada yangın çıktı. Alevlerin çevredeki binalara da sıçradığı belirtildi.

Fransada binada patlama: 2si çocuk 7 ölü

Olay yerine 85 itfaiyecinin sevk edildiği ve yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Bölge Savcılığı, yangında biri çocuk biri bebek çocuk toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, belediye mahalle sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi. 

Fransada binada patlama: 2si çocuk 7 ölü

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerini ziyaret etti. Darmanin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saint-Laurent-de-la-Salanque'da yaşanan gerçek bir dram. Bilanço, 2'si çocuk olmak üzere 7 ölüm. Maalesef bilanço kesin değil. Tüm itfaiyecilere hızlı müdahaleleri için teşekkür ederim. Fransız halkı adına tüm desteğimi ve dayanışmamı kurbanların aileleriyle ve sevdikleriyle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.           

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