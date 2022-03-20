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Karnaval kana bulandı! Ölü ve yaralılar var

Belçika’nın La Louviere şehrinde düzenlenen Gilles Karnavalı'nda bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi de yaralandı.

20.03.2022 - 15:42 | | İHA
Karnaval kana bulandı! Ölü ve yaralılar var

La Louviere şehrinin Strepy-Bracquegnies ilçesinde düzenlenen Gilles Karnavalı'nda bir araç kalabalığını arasına daldı. La Louviere Belediyesi, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’si ağır 70 kişinin ise yaralandığını bildirdi. La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert yaptığı açıklamada, "Yüksek hızda giden bir araba, Gilles Karnavalı'na katılmak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Sürücü daha sonra yoluna devam etti, ancak durduruldu" dedi.
La Louviere Belediyesi şehirdeki spor salonunun yaralı ve mağdurlara hizmet vermek üzere hazırlandığını duyurdu. Karnavalın devam edeceği bildirilen şehirde yarın yaşanan olayla ilgili bir anma etkinliğinin düzenleneceği belirtildi. Ayrıca Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun yerel saatle 16.00’da olayın yaşandığı Strepy-Bracquegnies ilçesine geleceği duyuruldu.

Covid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle karnaval sezonunun açılışını yapan La Louviere Belediyesi, 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 nedeniyle karnavalın düzenlenmesine izin vermemişti. Söz konusu karnaval her yıl 20-22 Mart tarihleri arasında geleneksel olarak düzenleniyor.

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