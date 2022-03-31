GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaDoğal gazda ruble dönemi! Rusya dünyaya duyurdu
HaberlerDünya Haberleri Doğal gazda ruble dönemi! Rusya dünyaya duyurdu
ABONE OL

Doğal gazda ruble dönemi! Rusya dünyaya duyurdu

Rus gazının dost olmayan ülkelere ruble ile satışına ilişkin kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerin ödeme şartlarını kabul etmemesi durumunda doğal sözleşmelerinin durdurulacağını söyledi.

31.03.2022 - 16:42 | | İHA
Doğal gazda ruble dönemi! Rusya dünyaya duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, dost olmayan ülkelerden doğal gaz ödemelerini ruble ile alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Yarın yürürlüğe girecek olan kararla ilgili toplantıda konuşan Putin, "Rus doğalgazını satın alabilmeleri için Rus bankalarında ruble hesabı açmaları gerekiyor. Yarından itibaren teslim edilen gazın ödemeleri bu hesaplardan yapılacak. Eğer bu tür ödemeler yapılmazsa, bunu alıcılar açısından bir temerrüt olarak kabul edeceğiz ve buna göre sonuçları olacak.

Kimse bize bedava bir şey satmıyor ve biz de hayır işleri yapmayacağız. Dost olmayan ülkelerden gelen alıcıların yeni ödeme koşullarına uymaması halinde mevcut gaz tedariki sözleşmeleri durdurulacak" diye konuştu.

KREMLİN KARARNAMENİN İÇERİĞİNİ YAYINLADI

Öte yandan, Kremlin yarın yürürlüğe girecek olan kararnamenin içeriğini yayınladı. Buna göre belirtilen ülkeler Gazprombank üzerinden hesap açacak ve bu hesaplardan ruble ödemeleri gerçekleştirilecek. Bu karara uymayan ülkeler hakkında kurulan komisyonlarca 10 gün içerisinde karar verilecek. Rusya bu karara uymayan ülkelere gaz satışını durdurabilecek.

Rus askerlerinin ses kaydını Ukrayna Gizli Servisi ele geçirdi: Köpek eti yiyoruz...
İlgili Haber
Rus askerlerinin ses kaydını Ukrayna Gizli Servisi ele geçirdi: Köpek eti yiyoruz...
Ukrayna'da 20 litrelik benzin sınırlaması akaryakıt sıkıntısına neden oluyor
İlgili Haber
Ukrayna'da 20 litrelik benzin sınırlaması akaryakıt sıkıntısına neden oluyor
Ukrayna-Rusya savaşından son haberler... Zelenski dünyaya duyurdu: İşte tarihin akışını değiştiren hata!
İlgili Haber
Ukrayna-Rusya savaşından son haberler... Zelenski dünyaya duyurdu: İşte tarihin akışını değiştiren hata!
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması: Ev sahipliği için teşekkür ederim
İlgili Haber
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması: Ev sahipliği için teşekkür ederim
Rusya'dan Ukrayna'da sivillere mayınlı tuzak! Tehlikeli anlar böyle görüntülendi
İlgili Haber
Rusya'dan Ukrayna'da sivillere mayınlı tuzak! Tehlikeli anlar böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLER

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Engelliyi darp davasında tepki çeken karar! Hepsi tahliye edildi

Engelliyi darp davasında tepki çeken karar! Hepsi tahliye edildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

Sıradaki Haber
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Sıradaki Haber
1 Nisan BİM kataloğu 2022! 1 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 1 Nisan Cuma 2022 kataloğu!

1 Nisan BİM kataloğu 2022! 1 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 1 Nisan Cuma 2022 kataloğu!

Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

Sıradaki Haber