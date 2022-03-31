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DünyaNATO'dan flaş Türkiye açıklaması: Ev sahipliği için teşekkür ederim
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NATO'dan flaş Türkiye açıklaması: Ev sahipliği için teşekkür ederim

Rusya Ukrayna arasında İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen tarih zirvenin ardından heyetlerden olumlu açıklamalar gelmişti. Rusya Kiev ve Çernigiv'den çekileceğini belirtirken Ukraynalı heyetten ise "Rus birliklerinin 23 Şubat öncesi pozisyona çekilmesi halinde referanduma gidebiliriz" açıklamaları gelmişti. Tarihi zirve sonrası NATO'dan açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim" dedi.

31.03.2022 - 14:30 |
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması: Ev sahipliği için teşekkür ederim

İstanbul'da gerçekleşen tarihi Rusya Ukrayna zirvesinin ardından taraflardan olumlu açıklamalar gelmişti.Edinilen son dakika habere göre NATO'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim" dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO 2021 Yıllık Raporunu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma da değindi. Stoltenberg, savaşın sonlandırılması için her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim" dedi.

RUSYA'YA SERT SÖZLER

Rusya'nın Kiev civarında ve Ukrayna'nın kuzeyinde saldırılarını azaltacağına yönelik açıklamaları duyduklarını belirten Stoltenberg, "Rusya niyeti konusunda defalarca yalan söyledi. Rusya'yı söylemleriyle değil, eylemleriyle değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"RUSLAR GERİ ÇEKİLMİYOR"

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"İstihbaratımıza göre, Rus unsurları geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor. Rusya yeniden toplanıyor, yeniden ikmal yapıyor ve Donbas bölgesinde saldırısını tahkim ediyor. Aynı zamanda Rusya, Kiev ve diğer şehirler üzerinde baskısını devam ettiriyor. Bu nedenle daha fazla acıya sebep olacak daha fazla saldırı bekleyebiliriz.”

"SİLAH DESTEĞİ SÜRMELİ"

Rusya'nın krizin çözümü için neredeyse hiç siyasi irade göstermediğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya'yı bir kez daha savaşı durdurmaya ve diyaloğa davet etti. Stoltenberg, bir soru üzerine Ukrayna'ya NATO müttefiklerinin desteğinin süreceğini belirterek, "Ukrayna'ya gerektiği süre içinde silah desteği sağlamaya devam etmeliyiz" dedi.

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