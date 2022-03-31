Bakan Çavuşoğlu: Türkiye savaşın içine hemen girecek, oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil

Bakan Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerde dışişleri bakanlarının bir araya geleceğini belirten Çavuşoğlu, bir mutabakat olması durumunda liderlerin de bir araya geleceğini aktardı. Çavuşoğlu, dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme için Türkiye'nin çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Şimdi ikinci aşamada biz dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için gereken çalışmaları yapıyoruz. Dün hem Kuleba'yla hem de Lavrov'la mesajlaştık ve bu konudaki telkinlerimizi ve bize düşen konularda elimizden geleni yapacağımızı kendilerine ilettik” diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, dışişleri bakanları düzeyinde görüşmenin zamanlamasına ilişkin kesin bir tarih verilmesinin mümkün olmadığının altını çizerek, ”Bize İstanbul’da ayaküstü sohbetlerde 1-2 hafta içinde daha üst düzeyde bir görüşmenin en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme olabileceğini söylemişlerdi" dedi.

“Türkiye savaşın içine hemen girecek, oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil”

Güvenlik garantileri konusunda bir mutabakat ortaya çıkmadan bu konuda kesin yorum yapmanın doğru olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Rusya’nın Batılı ülkelerin garantörlüğüne karşı çıktığına dair haberler de doğru değil. Yorumlara bakıyoruz. Türkiye otomatikman güç gönderecek. Böyle bir şey yok. Bugün hatırı sayılır bir gazete de Türkiye'nin garantör olduğu zaman oraya asker göndereceğini söylüyor. Öyle bir şey yok. Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil” dedi.

"NATO ve AB'de Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldıralım anlayışı ağır basmaya başladı"

Çavuşoğlu, NATO ve AB içinde savunma alanında Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırma arayışında olunduğunu bildirerek şunları söyledi:

"NATO ve AB içinde 'Artık Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldıralım' anlayışı ağır basmaya başladı. Hatta Kanada Başbakanı, Cumhurbaşkanımıza özellikle lenslerle ilgili hemen gereğini yapalım dedi. Fakat bu arada en büyük müşterisi Bayraktar olduğu için lens üreten firma iflas etti. Sonuçta Kanada bile 'Artık gözden geçirelim' diyor."



ABD ile gerçekleştirilen F-16 ve F-35 görüşmelerine dair de Bakan Çavuşoğlu, "F-35 konusu halen tıkanmış durumda, ama yeni nesil F-16'ların alınması ve de mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor. En azından yönetim kanadıyla müzakereleri askerlerimizi sürdürüyor ve ilerleme var" diye konuştu.