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Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da Brüksel’de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

05.04.2022 - 16:49 | | İHA
Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 6-7 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.

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