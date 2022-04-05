Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da Brüksel’de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
05.04.2022 - 16:49 | | İHA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 6-7 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.
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