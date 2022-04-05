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Rus ordusunun Bucha’da bir sivili vurma anı ortaya çıktı

Ukrayna’nın Bucha kentinde bir sivilin Rus ordusu tarafından vurulma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

05.04.2022 - 16:07 | | KİEV (İHA)
Rus ordusunun Bucha’da bir sivili vurma anı ortaya çıktı

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşta, Ukraynalı sivil halkın öldürüldüğüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinde bir sivilin Rus ordusu tarafından vurulma anları ortaya çıktı. İnsansız hava aracı ile kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen bir Ukraynalının tanktan ateş edilerek vurulduğu görüldü.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Bucha, Irpin ve Gostomel gibi Kiev bölgesinde bulunan şehirlerdeki sivil ölümlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırıların ilk gününden beri Ukrayna halkına karşı yapılan soykırım için savcılık ve istihbarat makamları beraber çalışıyor. Kiev bölgesinden 410 sivilin cesedi çıkarıldı. Bunlardan 140 tanesi ben ve diğer uzmanlar tarafından incelendi. Kolluk kuvvetleri çalışıyor ve Rusya’nın savaş suçlarını belgeliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya ise Kiev bölgesinde kaydedilen cansız beden görüntülerinin kurmaca olduğunu iddia etmeye devam ediyor.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Bucha, Irpin ve Gostomel gibi Kiev bölgesinde bulunan şehirlerdeki sivil ölümlere ilişkin yaptığı açıklamada, \
Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Bucha, Irpin ve Gostomel gibi Kiev bölgesinde bulunan şehirlerdeki sivil ölümlere ilişkin yaptığı açıklamada, \

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