GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaAbramoviç ve Ukraynalı müzakereciler ile ilgili bomba iddia: Zehirlendiler!
HaberlerDünya Haberleri Abramoviç ve Ukraynalı müzakereciler ile ilgili bomba iddia: Zehirlendiler!
ABONE OL

Abramoviç ve Ukraynalı müzakereciler ile ilgili bomba iddia: Zehirlendiler!

Rus milyarder iş adamı Roman Abramovich'in bu ayın başlarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de katıldığı barış müzakereleri sırasında zehirlendiği iddia edildi.

28.03.2022 - 20:40 | | İHA
Abramoviç ve Ukraynalı müzakereciler ile ilgili bomba iddia: Zehirlendiler!

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rus oligarklarından biri olarak ilan edilen milyarder iş adamı Roman Abramovich ve 2 Ukraynalı barış müzakerecisinin bu ayın başlarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı barış görüşmeleri sırasında şüpheli zehirlenme belirtileri yaşadığı iddia edildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Roman Abromovich ile biri Ukraynalı milletvekili Rüstem Umerov olmak üzere toplam 2 Ukraynalı müzakerecinin 3 Mart'ta şiddetli göz ağrısı ve cilt soyulmasına maruz kaldığı belirtildi. Abramovich'e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, saldırının barış görüşmelerini sabote etmek isteyen Rusya'daki muhafazakarlar tarafından düzenlendiği iddia edildi. Yaptırım tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin yönetimini devreden Abramovich'in barış müzakereleri ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüştüğü ancak Zelenskiy'nin bu durumdan etkilenmediği aktarıldı.

Haberde, Abramovich ve Ukraynalı müzakerecilerin Kiev'deki toplantının ardından Rusya’nın başkenti Moskova ve Ukrayna’nın Lviv kenti gibi şehirlerde de müzakerelere katıldıkları ve yaşanan olaydan bu yana iyileştikleri ve Ukrayna'daki savaşı bitirmek için müzakerelere devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bağlantılı olduğu iddiasıyla AB ve İngiltere tarafından yaptırıma uğrayan Abramovich'in bir barış anlaşması müzakeresinde rol oynayabileceği ihtimali ile Abramovich'e yaptırım uygulamamasını istediği belirtilmişti.

Diyarbakır'da korkunç durum! Anne yaptığıyla dehşete düşürdü!
İlgili Haber
Diyarbakır'da korkunç durum! Anne yaptığıyla dehşete düşürdü!
Otomobil satışlarında yeni dönem! Yüzde 18'e çıkarıldı...
İlgili Haber
Otomobil satışlarında yeni dönem! Yüzde 18'e çıkarıldı...
Ev alacaklara indirim müjdesi! Resmen açıklandı, artık...
İlgili Haber
Ev alacaklara indirim müjdesi! Resmen açıklandı, artık...

GÜNCEL HABERLER

28 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni hasta ve ölü sayısı

28 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni hasta ve ölü sayısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 81 ile kuruluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 81 ile kuruluyor!

THY'den Polonya kararı! Aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

THY'den Polonya kararı! Aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni hasta ve ölü sayısı

28 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni hasta ve ölü sayısı

Sıradaki Haber
Abramoviç ve Ukraynalı müzakereciler ile ilgili bomba iddia: Zehirlendiler!

Abramoviç ve Ukraynalı müzakereciler ile ilgili bomba iddia: Zehirlendiler!

Sıradaki Haber
Arsa ve arazi fiyatları düşecek, konut sektörü canlanacak

Arsa ve arazi fiyatları düşecek, konut sektörü canlanacak

Sıradaki Haber
Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sıradaki Haber