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DünyaABD’den dikkat çeken Rusya açıklaması: İlerleyişi büyük ölçüde durdu!
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ABD’den dikkat çeken Rusya açıklaması: İlerleyişi büyük ölçüde durdu!

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü.

21.03.2022 - 23:57 | | İHA
ABD’den dikkat çeken Rusya açıklaması: İlerleyişi büyük ölçüde durdu!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 26’ncı gününe girerken, ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü. Yetkili, Rus birliklerinin geçtiğimiz haftadan bu yana başkent Kiev'e doğru hareketinin azaldığını aktardı.

Rusya bin 100’den fazla füze fırlattı

Yetkili, Rus ordusunun Ukrayna’ya bin 100'den fazla füze fırlattığını, ancak Rusya’nın bazı "envanter sorunları" ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Yetkili, bazı füzelerin fırlatılamadığını ve bazılarının patlamadığını aktardı.

Hipersonik füze kullanımı teyit edilemedi

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna’da hipersonik füze kullandığı iddiasını teyit edemediğini aktaran yetkili, Rusya’nın söz konusu füzeyi neden kullanma gereği duyduğunun net olarak anlaşılamadığını ifade ederek, Rus ordusunun envanterindeki hassas güdümlü füzelerin azalmış olabileceğini veya bir mesaj göndermek istemiş olabileceklerini belirtti.

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