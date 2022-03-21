Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri... Rusya Kiev'e bomba yağdırdı! Karadeniz'de arka arkaya patlamalar meydana geldi...

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Sumi kentindeki Sumihimprom isimli tesiste amonyak sızıntısı meydana geldiğini duyurarak, "Sumi’de gece saatlerinde Ukraynalı aşırı milliyetçiler tarafından planlı bir provokasyon gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, birkaç gün önce bu yönde uyarıda bulunmuştu. Sumi Bölge İdaresi Başkanı’nın açıklamasına göre, Sumihimprom’da amonyak sızıntısı meydana geldi. Hava kütleleri kente doğru hareket etmediği için Sumi sakinleri için bir tehdit teşkil etmiyor. 19 Mart'ta, Rusya'nın kimyasal silah kullanacağına yönelik açıklamalardan sonra Ukraynalı milliyetçi grupların provokasyon saldırıları düzenleyebileceğini hatırlatmıştık. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’da zehirli maddelerin depolandığı veya üretildiği tesislere hiçbir saldırı planlamıyor ve gerçekleştirmiyor. Ukrayna'daki zehirli maddelerin depolandığı tesislerde meydana gelebilecek olayların sorumlusu doğrudan Kiev milliyetçi rejimidir” ifadelerini kullandı.