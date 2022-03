Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri... Rusya Kiev'e bomba yağdırdı! Karadeniz'de arka arkaya patlamalar meydana geldi...

Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da "Together with Ukrayna" adıyla konser düzenlendi. Konserde, Ukrayna ve Polonya'daki ünlü isimler sahne alarak Ukrayna'ya insani yardıma destek verdi. Ukrayna’da sığınakta seslendirdiği şarkı ile isminden söz ettiren ve daha sonra Rus saldırısından kaçarak Polonya’ya gelen 7 yaşındaki Amelia Anisovych de konserde ülkesinin milli marşını seslendirdi. Amelia izleyenlere teşekkür etmek istediğini belirterek, “Her gün sabah, öğleden sonra ve akşamları şarkı söyleme pratiği yapıyorum. Şarkı söylemek benim her zaman hayalimdi” dedi. Amelia, Ukrayna’da sığınakta Let It Go şarkısını seslendirmiş, videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından viral olmuştu.