Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri... Rusya Kiev'e bomba yağdırdı! Karadeniz'de arka arkaya patlamalar meydana geldi...
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 26. güne girildi. Çatışma bölgesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Başsavcılığı, Rusya’nın saldırılarında 115 çocuğun hayatını kaybettiği belirtti. Kiev'e gerçekleştirilen saldırılarda can kaybının 8’e yükseldiği bildirildi. Ukrayna'nın Odessa kenti güne siren sesleriyle uyandı. Başkent Kiev’de hava savunma sistemleri devreye girdi. Rusya'nın Karadeniz Filosu komutan yardımcısının Ukrayna birlikleri tarafından öldürüldüğü Moskova tarafından doğrulandı. Sumy'den ise son derece korkutucu bir haber geldi.
17.15:
Ukrayna’da sığınakta şarkı söyleyen 7 yaşındaki Amelia Anisovych, Polonya’da Ukrayna için düzenlenen yardım konserinde Ukrayna milli marşını seslendirdi.
Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da "Together with Ukrayna" adıyla konser düzenlendi. Konserde, Ukrayna ve Polonya'daki ünlü isimler sahne alarak Ukrayna'ya insani yardıma destek verdi. Ukrayna’da sığınakta seslendirdiği şarkı ile isminden söz ettiren ve daha sonra Rus saldırısından kaçarak Polonya’ya gelen 7 yaşındaki Amelia Anisovych de konserde ülkesinin milli marşını seslendirdi. Amelia izleyenlere teşekkür etmek istediğini belirterek, “Her gün sabah, öğleden sonra ve akşamları şarkı söyleme pratiği yapıyorum. Şarkı söylemek benim her zaman hayalimdi” dedi. Amelia, Ukrayna’da sığınakta Let It Go şarkısını seslendirmiş, videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından viral olmuştu.
17.00:
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cuma günü, Rusya’nın “insan hakları krizine yol açan” Ukrayna saldırılarına verilen uluslararası tepkileri görüşmek için Polonya’ya gideceğini açıkladı. Biden, ziyareti kapsamında Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ayrıca, Biden’ın Polonya ziyaretinin 24 Mart’ta Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO, G7 ve AB toplantılarının ardından olacağı belirtildi.
Biden, Avrupa liderleriyle görüşecek
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın devamında Biden’ın bugün yerel saatle 11.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rusya-Ukrayna savaşı hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği aktarıldı. Biden’ın Avrupa ziyareti kapsamında, Ukrayna’ya herhangi bir ziyaret düzenlemeyeceği de açıklandı.
16.55:
Rus saldırısı sonrası can güvenliğini korumak için Ukraynalı vatandaşlar Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise Türkiye’de kocası, çocukları ve ailesi ile buluşmayı ümit ediyor.
15.50:
Rus ordusu, Ukrayna’nın sahil kenti Mikolayiv’i bombaladı.Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna’nın Mikolayiv kentini de vurdu. Öğle saatlerinde Rus ordusunun kente saldırı gerçekleştirmesinin ardından Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, orduya ilişkin görüntülerin yayınlanmaması konusunda uyarıda bulunarak, “Ukrayna’dan iyi günler. Rusya, gündüz şehri ve sivil yerleşim alanlarını vuruyorlar. Rica ediyorum görüntü yayınlamayın. Kimseye yardım etmiş olmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.
15.30 UKRAYNA: 15 BİN RUS ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki çatışmalarda 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 26 gündür sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'tan bu yana 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya’ya ait 498 tank, bin 535 zırhlı askeri araç, 240 topçu atış sistemi, 80 çok namlulu roketatar, 45 hava savunma sisteminin imha edildiğini belirten bakanlık, 97 uçak, 121 helikopter, 24 insansız hava aracı, 969 araç, 60 yakıt tankeri, 3 gemi ve 13 özel teknik ekipmanın da imha edildiğini duyurdu.
15.26: RUS POLİSİ HERSON'DA PROTESTOCULARA ATEŞ AÇTI
Rusya’nın saldırılarına karşı Herson’da düzenlenen protestoda, Rus polisi göstericilere ateş açtı.Rusya'nın Ukrayna’ya saldırılarında Rus birliklerinin kontrolüne geçen Herson kentinde yaşayan siviller, bu işgale karşı çıkmak için protesto gösterileri yapmaya devam ediyor. Kentte yapılan son Rusya karşıtı protesto gösterisi sırasında da birkaç sivil ellerindeki Ukrayna bayraklarıyla meydana çıktı. Kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alan Rus polisi kimsenin alana çıkmasına izin vermedi. Halkın protestolarını yapma konusunda ısrarı sürünce Rus polisi silahlarla sivillere ateş etti. Yaşanan olayda bazı protestocular yaralanırken, Rus polisi birçok göstericiyi de gözaltına aldı.
15.01:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ukrayna sınır kapısında gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetlerine Lviv’de de devam ediyor.
14.45:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed ile görüştü.Görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık" dedi.
14.27: KİEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI
Rus ordusu, Ukrayna’daki saldırılarına devam ederken, Kiev Belediyesi uygulanan sokağa çıkma yasağının 23 Mart Çarşamba sabahı saat 07.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Bugün 21 Mart itibariyle saat 20.00’den itibaren 23 Mart 07.00’ye kadar sokağa çıkma yasağı sürecektir. Özel izin olmadan dolaşmak yasaktır. Sadece sığınaklara gitmek için dışarı çıkabilirsiniz. Yasak saatinde dışarıda özel izin kağıtları olmadan dolaşanlar, özel sabotaj grupları olarak kabul edilecektir" ifadeleri kullanıldı.
14.09:
Rus ordusu, Ukrayna’nın sahil kenti Odessa’yı hedef aldı.Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 26 gündür aralıksız devam ederken, Rusya ordusu tarafından Odessa kıyıları da hedef alındı. Ukrayna basınına düşen görüntülerde, sahil kenti Odessa’nın kıyılarının Rus bombaları tarafından vurulduğu görülürken, bölgede yaşayan ve evlerinin önüne bomba düşmesiyle büyük panik yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere geçti.Saldırı sonrası resmi kaynaklardan can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
13.30:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında Rus bombalarının NATO’nun 20 kilometre uzağına düştüğünü hatırlatarak, Ukrayna’nın sözlerinin dinlenmesi gerektiğini vurguladı.Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya’ya ve Avrupa’ya seslenerek yardım çağrısını yineledi. Zelenskiy, 25 gündür siren sesi duyduklarını ifade ederken, halka sesleniş konuşmasında siren sesini açarak Avrupa ülkelerine dinletti.
"Ukrayna bu sesle yaşıyor"
Konuşmasında siren sesi dinleten Zelenskiy, "25 gündür duyduğumuz sesi şimdi siz duyacaksınız. Bunu biz hergün duyuyoruz. İnsanlar kurtulmak ve yaşamak için bu sesi duyuyor ve sığınaklara gidiyor. Ukraynalılar, bu seslerle yaşıyor, uyumaya ve yaralarını iyileştirmeye çalışıyor, doğuruyor, ölüyorlar. Binlerce kişi hayatını kaybediyor. Ölenlerin hatrına 1 dakikalık sessizliğe davet ediyorum" diyerek, bir müddet sessiz kaldı.
12.24:
Kremlin'den yapılan açıklamada 'Ukrayna'yla barış görüşmelerinde isteyeceğimiz ilerleme seviyesine gelemedik' denildi.Kremlin ayrıca Avrupa'nın Rus petrolüne yönelik ambargo kararının herkesi etkileyeceği uyarısında bulundu
12.19:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Sumi kentindeki bir kimya fabrikasında amonyak sızıntısı meydana geldiğini duyurarak, “Sumi'deki amonyak sızıntısı aşırı milliyetçilerin provokasyonu” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Sumi kentindeki Sumihimprom isimli tesiste amonyak sızıntısı meydana geldiğini duyurarak, "Sumi’de gece saatlerinde Ukraynalı aşırı milliyetçiler tarafından planlı bir provokasyon gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, birkaç gün önce bu yönde uyarıda bulunmuştu. Sumi Bölge İdaresi Başkanı’nın açıklamasına göre, Sumihimprom’da amonyak sızıntısı meydana geldi. Hava kütleleri kente doğru hareket etmediği için Sumi sakinleri için bir tehdit teşkil etmiyor. 19 Mart'ta, Rusya'nın kimyasal silah kullanacağına yönelik açıklamalardan sonra Ukraynalı milliyetçi grupların provokasyon saldırıları düzenleyebileceğini hatırlatmıştık. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’da zehirli maddelerin depolandığı veya üretildiği tesislere hiçbir saldırı planlamıyor ve gerçekleştirmiyor. Ukrayna'daki zehirli maddelerin depolandığı tesislerde meydana gelebilecek olayların sorumlusu doğrudan Kiev milliyetçi rejimidir” ifadelerini kullandı.
11.55:
Tayvan merkezli Xdynamics elektronik firması, Ukrayna’ya askeri amaçla kullanabilecekleri 10 adet Evolve 2 tipi dron bağışı yapacaklarını açıkladı.
10:54:
Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırılarında bugüne kadar 115 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
11.48:
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Rusya'nın Mariupol saldırısını 'savaş suçu' olarak nitelendirdi.
11.44:
Ukrayna'nın Lviv kentindeki spor salonları savaştan kaçanların sığındığı merkezlere dönüştürüldü.Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından ülkenin kısmen güvenli şehri Lviv çatışma bölgelerinden kaçan milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. Şehirdeki barınma ihtiyacının karşılanması için spor salonları gibi tesisler sığınma merkezlerine dönüştürülüyor. Salonlarda görevli hocalar ise gece gündüz demeden çatışamadan kaçan sivillere yardım etmeye çalışıyor. Lviv’de bulunan bir jimnastik salonu da ülkenin çatışma bölgelerinden kaçmak zorunda kalan yüzlerce sivili ağırlıyor. Yatakhaneye dönüştürülen salonda çoğunlukla başka ülkelere geçmek için Lviv’e gelen siviller kalıyor. Salona gelen siviller bir ya da iki gün burada kaldıktan sonra başka ülkelere geçmek için yola koyuluyor.
11.13:
Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubattan bu yana 2 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.Polonya Sınır Muhafızları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, 2 milyon 114 bin Ukrayna vatandaşının savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ülkeye giriş yaptığı ifade edildi. 20 Martta 33 bin 800 sığınmacının, bugün ise an itibarıyla 5 bin 700 kişinin sınırı geçtiği aktarıldı.
11.00: KARADENİZ KIYISINDA PATLAMA SESLERİ
Rus ordusunun Karadeniz'deki en önemli hedefi olarak gösterilen Odesa'da bugün arka arkaya patlamalar gerçekleşti.Ukrayna ordusu, resmi Twitter hesabından "Odesa'da sabah!" ifadesiyle bir video paylaştı. Video kaydında, Odesa açıklarındaki top atışlarını izleyen patlamalar görülüyor.
Rus savaş gemileri günlerdir Karadeniz kıyısındaki Odesa açıklarında dönüp duruyor. Sık sık hava saldırısı sirenlerinin çaldığı liman kentinde, sokaklar tank kapanlarıyla kaplı.
10.57:
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Sumy kentindeki bir kimyasal tesiste tespit edilen amonyak sızıntısının giderildiği belirtildi.Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Sumy kentindeki bir kimyasal tesis alanında tespit edilen amonyak sızıntısının giderildiği, Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalışmalarını tamamladığı ve tesis çalışanlarının teknolojik sürecin restorasyonu için düzenli çalışmalara başladığı belirtildi.
1 TANK HASAR GÖRMÜŞTÜ
Daha önce Acil Durumlar Servisi, yerel saatle 03:55te Sumyde Sumykhimprom tesisinin bombalandığını, bunun sonucunda içinde amonyak bulunan 1 tankın hasar gördüğünü ve 05:00 itibariyle de hafif amonyak sızıntısının tespit edildiğini açıklamıştı. Ayrıca, ekiplerin konuyla ilgili çalışmalara başladığı ifade edilmişti.Sumy Bölge Valisi Dmytro Zhyvytskyiy de yaptığı açıklamada sızıntının Sumykhimprom tesis alanında bildirildiğini belirterek, tesisin etrafındaki 5 kilometrelik yarıçapındaki alanın tehlikeli olduğunu ve sakinlerin korunmak için barınaklara ve üslere sığınmaları gerektiğini belirtmişti.
10.54: RUS SALDIRILARINDA 115 ÇOCUK ÖLDÜ
Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırılarında bugüne kadar 115 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında can kaybı sayısı artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana 115 çocuğun hayatını kaybettiği, 148 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 530 eğitim kurumunun hedef alındığı bunlardan 72’sinin tamamen yıkıldığı ifade edildi.Rus saldırılarında ayrıca tıp merkezleri, sanat okulları, spor tesisleri ve kütüphaneler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik 40'tan fazla kurumun yıkıldığı veya hasar gördüğü kaydedildi
10.00:
Rus birliklerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 8’e yükseldiği bildirildi.Rusya Ukrayna’ya saldırılarını sürdürürken, Ukrayna’daki sivil yerleşimler de bombalanıyor. Rus ordusu dün gece saatlerinde başkent Kiev’in Podilskyi ilçesinde füze saldırıları gerçekleştirdi. Ukrayna Başsavcılığı, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının 8’e yükseldiğini açıkladı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaparak, “Edindiğimiz bilgilere göre birkaç ev ve bölgede bulunan bir alışveriş merkezi vuruldu. Kurtarma ekipleri, alışveriş merkezinde büyük bir yangını söndürdü” ifadelerini kullanmıştı.
08.30:
Yeni Zelanda, Rus işgalcilere karşı direnen Ukrayna'ya yardımları artırma kararı aldı. Başbakan Jacinda Ardern, 3,4 milyon dolarlık ek yardımın NATO aracılığıyla Ukrayna'ya ulaştırılacağı bilgisini verdi.Söz konusu parayla akaryakıt, iletişim ekipmanları ve Ukrayna güçlerine ilk yardım malzemeleri alınacak.Yeni Zelanda'nın Ukrayna'ya gönderdiği önceki yardımların tutarı 11 milyon dolardı.
08.25:
Slovenyalı diplomatlar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dönüyor. Slovenya Başbakanı Janez Jansa, kısa süre önce tahliye edilen Kiev Büyükelçiliği çalışanlarının yeniden göreve başlayacaklarını söyledi.Twitter mesajından gelişmeyi duyuran Başbakan Jansa, Kiev Büyükelçiliği'ne gönüllü diplomatların dönüş yapacağını aktardı ve aynı adımı Avrupa Birliği'nin de atması gerektiğini savundu. Slovenya Başbakanı, Ukrayna'nın diplomatik desteğe ihtiyacı olduğunu vurguluyor.Janez Jansa, 15 Mart tarihinde Polonya ve Çekyalı mevkidaşlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden ilk yabancı liderler arasındaydı. Üç başbakan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya gelmişti.
08.10:
Kiev'e sabaha karşı düzenlenen bombardıman, alışveriş bölgesini ve sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgeyi hedef aldı.Başkent'teki acil durum ekipleri, en az dört kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Şehrin valisi Vitali Klitschko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırının olduğu bölgede yaşanan patlama sonucu çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Görgü tanıkları, birkaç patlama sesi duyduğunu söylüyor. Klitschko da şehrin Podilskyi bölgesinde birden fazla patlama olduğunu birden fazla binanın hasar aldığını açıkladı.
08.05:
Dünya haftalardır Rusya'nın müttefiki Çin'in Vladimir Putin'e Ukrayna işgalinde yardım etmeyeceğini merak ediyor.Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazar günü zamanın Pekin'in Ukrayna savaşında tarihin doğru tarafında durduğunu kanıtlayacağını ileri sürdü. Wang Yi, "Dışarıdan gelen baskı ve zorlamayı asla kabul etmeyiz; Çin'e karşı asılsız itham ve şüphelerin de karşısındayız" dedi.
ABD'li yetkililer, tarihi yaptırımlar altında sarsılan Rusya'nın ekonomik yardım istediği Çin'den ayrıca silah da talep ettiğini belirtiyor. Moskova ve Pekin, bu haberleri yalanladı.Çin'in Washington Büyükelçisi Qin Gang, Rusya'ya silah göndermeyeceklerini söyledi. CBS televizyonuna konuşan Çin Büyükelçisi, Rusya'ya silah ya da cephane verilmeyeceğini açık şekilde vurguladı.Ancak Ukrayna'nın işgalini kınamayı reddeden Büyükelçi Gang, Pekin yönetiminin gerilimin dinmesi için her şeyi yapacağını da vurguladı.
Washington Büyükelçisi'nin açıklamaları, ABD Başkanı Joe Biden'in Çin lideri Xi Jinping'i Rusya'ya yardım etmesi halinde söz konusu adımın sonuçları olacağını açık şekilde belirtmesinin ardından geldi.Rusya'nın kınanmasının bir faydasının olmayacağını savunan Washington Büyükelçisi Qin Gang, Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduklarını hatırlattı.
07.45:
Rusya’nın Karadeniz Donanma Filosu’nun komutan yardımcısı Andrei Paly, Mariupol’daki çatışmada öldürüldü. Ukrayna ordusunun Pazar günü erken saatlerde yaptığı duyuru Rus ordu yetkilileri tarafından da doğrulandı.Andrei Paly’nin ölümü için Rus sosyal medya uygulaması VK üzerinden bir açıklama yapan bir siyasetçi, "Sivastapol ağır, yeri doldurulamaz bir kayıp yaşadı. Paly, Mariupol’un Nazilerden kurtarılması savaşında öldü” mesajını paylaştı.
Mikhail Razvozhayev de Telegram paylaşımında, “Andrei Nikolaevich, anavatanı savunmayı hayatının görevi olarak belirledi ve bizim daha barışçı bir geleceğe sahip olmamız için hayatını verdi” dedi.Rus donanmasının işgalin başından bu yana yitirdiği en yüksek rütbeli asker olan Andrey Paliy, 51 yaşındaydı. Komutan yardımcısı albay Paliy'nin öldürülmesi, İngiliz medyası tarafından 'Putin, diğer bir üst düzey komutanını kaybetti' başlığıyla haberleştirildi.
Mariupol'de hafta içinde Ukraynalı direnişçiler tarafından öldürülen bir diğer rütbeli Rus askeri, Tümgeneral Oleg Mityaev'di. Tümgeneral Mityaev, daha önce Suriye'de bulunmuş bir askerdi.Henüz işgalin ilk haftasında yaklaşık 500 askerinin öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalan Rusya'nın, Ukrayna'daki kayıpları artıyor.
Batılı kaynaklar tarafından en az 7 bin Rus askerinin Ukrayna'da öldüğü belirtilirken, Ukrayna söz konusu rakamın 15 bine yaklaştığını savunuyor.Yirmi altıncı gününe giren işgalde Rusya lideri Vladimir Putin beş generalini kaybetti.Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline öncülük eden yaklaşık 20 tümgeneral olduğuna inanılıyor.
07.28: ODESSA GÜNE SİREN SESLERİYLE UYANDI
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı.
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yerel saatle 05.50 sularında hava savunma sistemleri devreye girdi. Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri, Odessa semalarında keşif uçuşu yaptıkları sırada Rusya'ya ait insansız hava araçlarını ve füzelerini hedef aldı. Hava savunma sistemlerin devreye girmesinin ardından hemen ardından Odessa halkı, sokağa çıkma yasağının bitmesine kısa bir süre kala kent genelinde yankılanan sirenleri ile güne uyandı.
07.12: KİEV'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
Rusya’nın gece yarısı Ukrayna'nın başkenti Kiev’e başlattığı saldırıların ardından Kiev merkezindeki hava savunma sistemleri Rus füzelerine karşı devreye girdi.Rusya ordusu tarafından bu gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e bağlı Podilskyi ilçesine füzeli saldırıların ardından Rus saldırılarına karşı Kiev’in merkezinde kurulu hava savunma sistemleri devreye girdi. Rus saldırılarına karşı devreye alınan Kiev’deki hava savunma sistemleri, kentin üstüne gelen Rus füzelerini hedef alarak bu füzeleri havada imha etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hava savunma sistemlerinin art arda birçok atış yaptığı görüldü. Rusya’nın hedefindeki en önemli kent olan Kiev’de hava savunma sistemleri tarafından tüm hava saldırılarına karşı çalışmalar devam ediliyor.
07.00: RUSYA MARİUPOL İÇİN SAAT VERDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililere çağrı yaparak Mariupol şehrini 21 Mart 05.00'a kadar teslim etmelerini istedi.Bakanlık yetkilisi Mihail Mizintsev,“Kiev’deki yetkililer sizleri bir kez daha kendi kaderinize terk edip ölmenizi emrederlerse, canına kıymet veren herkese kendi başlarına silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.Mizintsev, siviller ve silahsız askerler için insani koridor açacaklarını da sözlerine ekledi.
UKRAYNA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Ukrayna'dan Rusya'nın bu ültimatomuna cevap geldi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk teslim olmanın söz konusu olmayacağını belirterek bu teklifi reddetti.
Ukrainska Pravda'ya konuşan Vereshchuk konu hakkında şu ifadeleri kullandı;'Teslim olmaktan, silah bırakmaktan söz edilemez. Bu konuda Rus tarafını zaten bilgilendirdik. 8 sayfa mektupla vakit kaybetmek yerine, bir insani koridor açmanız yeterli.'
06.16:
Sumy'deki kimyasal tesisinde amonyak sızıntısı bildirildi. Sumy bölge valisi Dmytro Zhyvytskyy, sızıntının yerel saatle 04:30'da Sumykhimprom fabrikasında bildirildiğini ve tesisin çevresindeki beş kilometrelik yarıçap içindeki alanın tehlikeli olduğunu söyledi.
05.23:
ABD Başkanı Joseph Biden, NATO, G7 liderleri ve Avrupalı müttefiklerle acil görüşmeler için yapacağı Avrupa gezisi kapsamında Polonya'ya da gidecek.
04.28
Ukrayna basını Pazar günü Chernihiv'de bir arabaya top mermisi isabet etmesi sonucu en az iki kişinin öldüğünü sayfalarına taşıdı.
03.00:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail’in arabuluculuk için yaptığı teklifi hatırlatarak Rusya ile müzakereleri Kudüs’te yapabileceklerini belirtti. Zelenskiy, "Rusya ile belki de Kudüs’te görüşmeye başlayacağız" dedi.
02.20:
Yunanistan'ın Ukrayna'nın Mariupol kenti Başkonsolosu Manolis Androulakis, "Odyssey Operasyonu" adı verilen bir kurtarma operasyonu ile Rusya’nın büyük bombardımanı altında olan Mariupol kentinden tahliye edilerek Yunanistan'ın başkenti Atina’ya getirildi. Androulakis Mariupol'da karşılaştığı anlara ilişkin, "Mariupol’u ve insanlarını haritadan sildiler" dedi.
01.15:
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rusya ve Ukrayna'nın üzerinde anlaştığı insani koridorlardan sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk yaptığı açıklamada, bugün yapılan sivil tahliyelerle ilgili bilgiler vererek, "Bugün 7 insani koridordan 4'ü aktif olarak çalıştı. Toplam 7 bin 295 kişi tahliye edildi. Özellikle Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 985 kişi, 11 otobüs ve özel araçlarla Zaporijya'ya ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.
00.40:
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram hesabından şehirde yaşanan bir patlamanın görüntülerini paylaştı. Kliçko, Kiev'in Podil semtinde bir dizi patlama meydana geldiğini duyurdu.Kliçko, "Şu anda elde ettiğimiz bilgiye göre; bazı evler ve alışveriş merkezlerinden biri vuruldu. Kurtarma ekipleri, sağlıkçılar ve polis olay yerinde" ifadelerini kullandı.