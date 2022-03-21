GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!
HaberlerDünya Haberleri İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!
ABONE OL

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere’ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy’nin bunu reddettiğini ifade etti.

21.03.2022 - 18:41 | | İHA
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere’ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy’nin bu teklifi reddettiğini açıkladı. Teklifi tam olarak ne zaman yaptığını belirtmeyen Johnson, “Vladimir her zaman açıktı, görevi Ukrayna halkına karşı, orada kalacak, onlara bakacak” ifadelerini kullanarak, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

Johnson ayrıca, Zelenskiy'i "halkını bir araya getirme" ve "dünyayı harekete geçirme" yolunda "kahraman bir savaş lideri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya’nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenskiy’e Ukrayna’nın başkenti Kiev’den tahliye etmeyi teklif etmiş, Zelenskiy ise Biden’a, “Kaçmaya değil mühimmata ihtiyacım var” cevabını vermişti.

Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri... Rusya Kiev'e bomba yağdırdı! Karadeniz'de arka arkaya patlamalar meydana geldi...
İlgili Haber
Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri... Rusya Kiev'e bomba yağdırdı! Karadeniz'de arka arkaya patlamalar meydana geldi...
Ukrayna: 15 bin Rus askerini öldürdük
İlgili Haber
Ukrayna: 15 bin Rus askerini öldürdük
Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü!
İlgili Haber
Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü!

 

    GÜNCEL HABERLER

    İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!

    İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!

    Barış masası Türkiye'de mi kurulacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklama

    Barış masası Türkiye'de mi kurulacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklama

    Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri... Rusya Kiev'e bomba yağdırdı! Karadeniz'de arka arkaya patlamalar meydana geldi...

    Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri... Rusya Kiev'e bomba yağdırdı! Karadeniz'de arka arkaya patlamalar meydana geldi...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!

    İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!

    Sıradaki Haber
    TOKİ indirim kampanyası 2022! TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman, yüzde 22 indirim kampanyası başladı mı?

    TOKİ indirim kampanyası 2022! TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman, yüzde 22 indirim kampanyası başladı mı?

    Sıradaki Haber
    300 lira ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...

    300 lira ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...

    Sıradaki Haber
    İBB öğrenci kartına yaş sınırı mı geliyor? 25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? İETT’ye zam mı geldi?

    İBB öğrenci kartına yaş sınırı mı geliyor? 25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? İETT’ye zam mı geldi?

    Sıradaki Haber