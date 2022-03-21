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DünyaZelenskiy 'geri adım' mı atacak? Referandum mesajı...
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Zelenskiy 'geri adım' mı atacak? Referandum mesajı...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin basınına konuştu. Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşı sona erdirmek için anlaşmaya varılan tüm tavizlerin yapılacak bir referandumla Ukrayna halkının oyuna sunulması gerektiğini belirtti. Zelenskiy, Kırım dahil olmak üzere Rus güçlerince işgal edilen topraklar ya da NATO üyeliği yerine Ukrayna'ya önerilecek güvenlik garantilerinin referanduma konu olabileceğini vurguladı.

21.03.2022 - 23:20 | | İHA
Zelenskiy 'geri adım' mı atacak? Referandum mesajı...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin basınına konuştu. Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşı sona erdirmek için anlaşmaya varılan tüm tavizlerin yapılacak bir referandumla Ukrayna halkının oyuna sunulması gerektiğini belirtti. Zelenskiy, Kırım dahil olmak üzere Rus güçlerince işgal edilen topraklar ya da NATO üyeliği yerine Ukrayna'ya önerilecek güvenlik garantilerinin referanduma konu olabileceğini vurguladı.

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