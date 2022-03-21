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Siyasetİbrahim Kalın'dan Türkiye'de Putin - Zelenskiy görüşmesi ile ilgili açıklama!
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İbrahim Kalın'dan Türkiye'de Putin - Zelenskiy görüşmesi ile ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili açıklama yaptı. Putin - Zelenskiy görüşmesiyle ilgili olarak Kalın, " Putin müzakere heyetlerinin çalışması tamamlansın diyor. Biz hem burada Rus ve Ukrayna tarafıyla yakın temasımızla çalışmalarımızı devam edeceğiz." dedi.

21.03.2022 - 20:45 |
İbrahim Kalın'dan Türkiye'de Putin - Zelenskiy görüşmesi ile ilgili açıklama!

Kalın'ın açıklaması şöyle; Bu savaşın kazananı olmayacak. Dünyanın bir 2,3 soğuk savaşı kaldıracak durumu yok. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız bu savaşın sona ermesi için çabalıyor. Putin, 'Müzakere heyetlerinin çalışması tamamlansın' diyor. Biz hem burada Rus ve Ukrayna tarafıyla yakın temasımızla çalışmalarımızı devam edeceğiz. Yarın Hollanda Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderler zirvesine katılacak. Orada savaşın sonlandırılmasına yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanımızın orada ikili, üçlü görüşmeler yapacak. Liderlerin temel stratejik konuları ela alması için bir araya gelmesi gerekiyor. Buradaki atılacak adımlar önümüzdeki 10 yılın da seyrini çizecek.

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