13 UkraynalÄ± asker YÄ±lan AdasÄ±'nda Ruslara meydan okudu! Kahraman ilan edilecekler...

Rus savaÅŸ gemisi, PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Karadeniz'deki YÄ±lan AdasÄ±'na (Snake Island) yanaÅŸarak adada bulunan 13 Ukrayna askerine teslim olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Askerler teslim olmayÄ± reddetti. KÄ±sa bir sÃ¼re tÃ¼mÃ¼ bir Rus bombardÄ±manÄ±nda Ã¶ldÃ¼.





'TESLÄ°M OLUN, AKSÄ° HALDE...

Askerlerin bombardÄ±man Ã¶ncesi son sÃ¶zleri Twitter, TikTok ve diÄŸer sosyal medya platformlarÄ±nda UkraynalÄ±larÄ±n duygusal paylaÅŸÄ±mlar yapmasÄ±na ve gÃ¼ndeme gelmelerine yol aÃ§tÄ±. Ses kaydÄ±nda Rus gemisinden, "TÃ¼m silahlarÄ±nÄ± teslim etmeniz ve teslim etmenizi Ã¶neririm. Aksi takdirde ateÅŸ aÃ§acaÄŸÄ±m, anlaÅŸÄ±ldÄ± mÄ±?" anonsu yapÄ±lÄ±yor.

Anonsun ardÄ±ndan UkraynalÄ± askerlerin kendi aralarÄ±nda "Bu kadarmÄ±ÅŸ" dediÄŸi ve savaÅŸ gemisine "Rus gemisi, buradan defol" diye yanÄ±t verdiÄŸi duyuluyor.





'KAHRAMAN Ä°LAN EDÄ°LECEKLER'

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenskiy, askerlerin "cesaretini" takdir eden bir aÃ§Ä±klama yaptÄ± ve tÃ¼mÃ¼nÃ¼n "savaÅŸ kahramanÄ± ilan edileceÄŸini" duyurdu.

Rusya, aylardÄ±r kuzey, gÃ¼ney ve doÄŸudan askeri yÄ±ÄŸÄ±naklarla kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± Ukrayna'yÄ± dÃ¼n sabah itibarÄ±yla iÅŸgale baÅŸladÄ±. BBC TÃ¼rkÃ§e'de yer alan analize gÃ¶re yaÅŸananlar belki de Yugoslavya'nÄ±n parÃ§alandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸtan bu yana Avrupa'da en karanlÄ±k gÃ¼nlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Ukrayna'yÄ± yakÄ±ndan takip eden Ã§oÄŸu uzman ve gazeteci, Rusya'nÄ±n operasyonunun Donbas'la sÄ±nÄ±rla kalacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu. Ancak Ã¼lkenin en batÄ±sÄ±nda Polonya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Lviv'den en doÄŸusuna kadar bomba ve siren sesleri yÃ¼kseldi.

Â

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n hak iddia ettiÄŸi ve bir kÄ±smÄ±nÄ± kontrol ettiÄŸi Donbas'ta 'soykÄ±rÄ±m'a uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Burada yaÅŸayanlarÄ±n 'Sadece Rusya'ya' gÃ¼venebileceÄŸini bu yÃ¼zden de bu operasyonu baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ukrayna'da ise eli silah tutan herkese silah verileceÄŸi aÃ§Ä±klanÄ±rken, CumhurbaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenskiy 'Ã¼lkesini savunma kapasitesi olan herkesi' gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Ãœlkenin dÃ¶rt bir yanÄ±nda bombardÄ±man haberleri gelirken siviller daha gÃ¼venli yerler bulmak iÃ§in yollara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Putin'in iÅŸgali ne kadar ileri gÃ¶tÃ¼receÄŸi merak edilirken, artÄ±k silahlÄ± bir Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸen krizin NATO'ya etkileri de merak konusu.