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Dünya11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...
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11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra 1 milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olan 11 yaşındaki çocuk eline yazılan telefon numarası ile 1000 km yolu tek başına geçerek Slovakya'ya ulaştı. Slovak makamlar küçük çocuğun fotoğrafını 'gecenin kahramanı' notu ile paylaştı.

07.03.2022 - 11:32 |
11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

Uzunca süre yaşanan gerginlikten sonra dünyanın korkulu rüyası savaş gerçek oldu. Rusya-Ukrayna savaşı 12. gününde devam ederken dünya bölgede yaşanan insanlık dramını izliyor. 24 Şubat'ta başlayan Rus işgali sonrası BM raporlarına göre 1,2 milyondan fazla sivil Ukrayna'yı terk etti, bu sayının önümüzdeki günlerde 1.5 milyonu bulması bekleniyor.

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Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan insanların acı hikayeleri günlerdir farklı haberlere konu oldu ancak günün kahramanı 11 yaşındaki küçük bir çocuk oldu.

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi 1000 km yolu tek başına...

SLOVAKYA PAYLAŞTI: GECENİN KAHRAMANI
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporizhzhia kentinden 11 yaşında bir çocuğun Slovakya'ya tek başına geçtiği öğrenildi. Slovak makamları Ukrayna sınırını tek başına geçtiğini söyleyen küçük çocuğun fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşarak 'gecenin kahramanı'na selamlarını sundular.

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi 1000 km yolu tek başına...

ELİNE TELEFON NUMARASI YAZMIŞLAR
Slovak İçişleri Bakanlığı'na göre 11 yaşındaki çocuğun üzerinde pasaportu, sırt çantası, elinde de bir plastik torba vardı. Ailesi Slovakya'ya ulaştığında akrabalarına ulaşması için eline bir telefon numarası yazmıştı.

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1000 KM YOLU YAPAYALNIZ GELDİ
Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olduğu için 1000 km'lik yolu yapayalnız gelip Slovakya'ya ulaşan çocuk gönüllüler tarafından karşılandı. Yetkililer küçük çocuğu hemen sıcak bir yere götürdü ve ona yiyecek içecek verdi.

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi 1000 km yolu tek başına...

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Bakanlığın Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, çocuğun eline yazılan bilgiler ve pasaportunun içerisine yerleştirilmiş bir kağıt parçası sayesinde sınır görevlilerinin çocuğun akrabalarıyla temasa geçebildiği belirtildi.

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11 yaşındaki küçük kahraman güvenli bir şekilde yakınlarına teslim edilirken bakanlık yaptığı açıklamada “Gülümsemesi, korkusuzluğu ve gerçek bir kahramana yakışır kararlılığı ile herkesi kazandı” ifadeleri kullanıldı.

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi 1000 km yolu tek başına...

AİLESİ AKRABALARINA BAKMAK ZORUNDAYDI
Çocuk, geçen hafta Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilen bir elektrik santralinin bulunduğu güneydoğu Ukrayna'daki Zaporizhzhia kentinde yaşıyordu. Raporlara göre, ailesi hasta bir akrabaya bakmak için Ukrayna'da kalmak zorundaydı bu yüzden de çocuğu tek başına göndermek zorunda kaldılar.

Ukrayna'dan ayrılan sivillerin, Macaristan, Slovakya, Moldova ve Romanya gibi ülkelere geçişi devam ediyor.

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