11 bin km uzaktan Ukrayna'ya ktirik yardım! Uçağın ineceği yer gizli tutuluyor...

Sonu gelmeyen siyah dumanların gökyüzünü kapladığı Donbas'ta sessizlik sık sık patlamalarla kesiliyor, yaklaşan büyük savaşın öncesinde bölgede yaşayan Ukraynalılar vahşetten kaçmak için son şanslarını kullanıyor.

Rus ordusu ile Rus yanlısı ayrılıkçıların roket ve topçu atışlarıyla vurduğu Rubizhne'den ilk fotoğraflar geliyor, Severodonetsk'de ise zırhlı araçların üstü tepeleme Ukrayna askeri dolu.

Kiev çevresinden geri çekilen Rus ordusu işgalde yeni bir muharebe açmaya hazırlanıyor, düşen top mermisi nedeniyle şimdiden demiryolu hasar aldı. Lugansk Valisi Sergiy Gaiday, "Trenle tahliyeler şüpheli, binlerce insan halen bölgedeki şehirlerde" cümlesini kuruyor.

Bölge sakinlerine seslenen Vlai Gaiday, "Gizli saklı bir şey yok, Donbas muharebesi kesinlikle olacak. Şimdiye kadar yaşadıklarımız, tüm bu cehennem, çoğalabilir. Ayrılın! Önümüzdeki bir kaç gün son şansınız. Otobüsler bu sabah sizi bekliyor olacak" diyor.

Son günlerde saldırıların yoğunlaştığı Severodonetsk'de yaşayan Denis adlı Ukraynalı ise, "Her gün daha kötüye gidiyor. Bu cehennemden kaçmak istiyorum" diyor.

İngiliz istihbaratı, bu sabah yayınladığı bilgi notunda kuzeydeki Kiev ve Çernigiv'den çekilen Rus ordusunun bazı birliklerini Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a sevk ettiğini bildirdi.

KAMİKAZE DRONE'LAR DONBAS'TA KULLANILACAK

Peki önümüzdeki haftalarda Donbas'ta neler yaşanabilir? BBC News'den Alice Evans, bu soruya yanıt arıyor. İngiltere merkezli ve savunma alanında çalışan düşünce kuruluşu Royal United Services Institute'tan kara savaşları analisti Nick Reynolds, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın "Bölgedeki çatışmalar İkinci Dünya Savaşı'nı andıracak" tahminini gerçekçi bulduğunu söylüyor. Reynolds "Ukrayna'nın kuzeyinden buraya sevk edilecek birliklerle birlikte Avrupa'da nesillerdir görülmemiş sertlikte çatışmalara tanık olacağız" diyor.

Ukrayna'nın bölgede halihazırda Rusya kontrolünde bulunan topraklarını geri alması ihtimalinin ise birden fazla faktöre bağlı olduğunu vurguluyor.

Ukraynalıların büyük kısmının Kiev'in kuzeyindeki Rus birliklerinin çekilmesini sevinçle karşılamasına rağmen, henüz bu birlikler Donbas'a ulaşmadan Rusya'nın bölgedeki ilerleyişinin yavaş bir şekilde devam ettiğini söyleyen Reynolds "Rusya hâlâ bir ilerleme ivmesine sahip" diyor.

Bu süreçte Batı'nın göndereceği silahların sahada ne kadar işe yarayacağını sorduğumuzda ise "Batı ülkelerinin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar savaşın gidişatını değiştirdi. Fakat NATO cephaneliğindeki silahların önemli bir kısmını verdi ve silah arzı sınırsız değil" ifadelerini kullanıyor.

Dahası önümüzdeki haftalarda yeni sevkiyatların bölgeye ulaştırılmasında da zorluklarla karşılaşılabilir.

Ukrayna'ya verilen Javelin, Stinger ve NLAW gibi gelişmiş silahların üretim sürecinin kolay olmadığını, karmaşık tedarik zincirleri bulunduğunu vurgulayan Reynolds "Batı ülkeleri talebe yetişmekte zorlanıyor" diyor.

ABD'nin göndereceğini açıkladığı Switchblade adlı, tek bir askerin taşıyabildiği insansız kamikaze aracının 'sahadaki gidişatı kısa sürede değiştirebileceğini' de ekleyen Reynolds, bunun dışında fark yaratacak çok bir seçeneğin kalmadığını söylüyor.





11 BİN KM UZAKTAN YOLA ÇIKTILAR

Çekya'nın sevk ettiği tank ve zırhlı muharebe araçlarıyla hafta başında ilk kez doğrudan bir taarruz silahı alan Ukrayna'ya, yaklaşık 11 bin kilometre öteden yeni bir yardım geliyor. Avustralya, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı çağırının ardından zırhlı askeri araçları yola çıkardı. Araçları taşıyan uçağın hangi Avrupa ülkesine ineceği ise açıklanmadı.

20 adet sevk edilecek zırhlı araçlardan dördü askeri nakliye uçağıyla Ukrayna'ya gönderildi. Bushmaster olarak bilinen zırhlı araçlar , askerler ve sivillerin savaş alanından nakliyesi için kullanılıyor. 20 aracın toplam değeri, 37 milyon ABD doları.

UKRAYNA'YA BAŞKA HANGİ SİLAHLAR GÖNDERİLEBİLİR?

NATO üyeleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki iki günlük zirvede Ukrayna'ya silah yardımını artırma kararı aldı. BBC Diplomasi Muhabiri Paul Adams, "Batılı askeri analistler Rusya'nın Ukrayna savaşında elle tutulur bir zafer gösterebilmek için tüm ağırlığını Donbas bölgesine vereceğini tahmin ediyor" deyip ekliyor:

"Burada esas soru Rusya'nın hazırlıklarının ne kadar süreceği ve Ukrayna'nın bu basınca karşı koyup koyamayacağı.Gündemindeki ilk üç maddenin 'silahlar, silahlar ve silahlar' olduğunu söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Perşembe günü "Yeni askeri yardımlar haftalar değil günler içinde ulaşmalı" demesi de bu acil durumdan kaynaklanıyor.Konuyu görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kuleba, hangi silahların gönderileceği konusunda özellikle net açıklama yapmamayı tercih ediyor.Rusya'nın gönderilen silahlardan haberdar olmamasını, böylece bu silahlara göre plan yapamamalarını istiyorlar.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, NATO'nun Ukrayna'ya 'yeni ve daha ağır silahlar göndereceğini' söylüyor. İngiltere Savunma Bakanlığı da bu hafta Ukraynalı yetkililerin İngiltere'ye geldiğini ve zırhlı personel taşıyıcılarla ilgilendiklerini duyurmuştu. Mastiff modeli araçlar, Ukrayna'ya gönderilecek yardımlar arasında yer alabilir.Çek hükümeti Sovyet döneminden kalma T-72 tanklarının gönderileceğini açıklarken ABD de 100 milyon dolarlık Javelin tanksavar silahlarından yollanacağını duyurmuştu."

PUTİN'İN SÖZCÜSÜ TELEVİZYONDA İTİRAF ETTİ

Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale girişen Rusya lideri Vladimir Putin, şimdilik Kiev ve Çernigiv'den püskürtüldü. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, ülkesinin 'ciddi asker kayıpları' yaşadığını kabul etti.

Sky News’a söyleşi veren Kremlin sözcüsü Peskov’a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in hâlâ iktidarda olması, Rus birliklerinin Kiev’den çekilmesi ve binlerce asker kaybetmesinin 'küçük düşürücü' bir durum olup olmadığı soruldu.

Peskov, bölgede yaşananlara dair 'ciddi bir yanlış anlaşılma olduğunu' savundu. Rusya’nın asker kayıpları hakkında tekrar bir soru yöneltildiğinde ise "Evet, ciddi sayıda askerimizi kaybettik ve bu bizim için büyük bir trajedi" dedi.

Öte yandan Kiev ve Çernihiv etrafından çekilmelerinin, barış görüşmelerinde 'gerilimi azaltacak bir iyi niyet göstergesi olduğunu' ileri sürdü.

Rusya daha önce ölen asker sayısını 1.351 olarak açıklamıştı. Gerçek ölü sayısı bilinmese de ABD basınına konuşan bir NATO yetkilisi tahminlerinin 7 bin ile 15 bin arasında olduğunu söylemişti. ABD’den de benzer tahminler gelmişti.