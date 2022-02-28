SSK'lı, Bağ-Kur'lu, emekli fark etmiyor! Tamamen ücretsiz, 5 gün içerisinde...
Para ödenmiyor! İsteyen herkes yararlanabiliyor. Başvuru yapılması gerekiyor. Emekliler SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışanlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. Ödemeler SGK tarafından yapılıyor. Pek çok kişi haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. 5 gün detayı dikkat çekiyor. Birçok sağlık hizmetine para ödemeden ulaşan vatandaşlar kaplıca tedavilerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bulunduğu kentte kaplıca bulunmayan kişilerin yol masraflarını da SGK ödüyor.
Milyonlarca kişi ücretsiz olarak faydalanıyor. Ödemeler SGK tarafından yapılıyor. Hem çalışanlar hem de emekliler faydalanabiliyor. İhtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz kaplıca hizmeti sunuluyor. Ücretsiz kaplıca merkezi seçerken merkezin SGK izni olduğundan emlin olmak gerekiyor. İzni olmayan kuruluşlarda yapılan tedavilerin masrafları SGK tarafından karşılanmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, sadece Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilme ve faydalanma hakkı tanıyor.
Kurum, sigortalıların öncelikle sağlıklarının korunmaları, çeşitli hastalık ve diğer sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâlinde muayene, ilaç ameliyat ve diğer tedavi masraflarını belirli şartlarda karşılıyor.
Başta romatizmal ve ortopedik olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen kaplıca tedavileri SGK tarafından karşılanmasına rağmen birçok sigortalının bu tedaviden ya haberdar olmadığı ya da yeterli bilgiye sahip olmadığı için kendisine tanınan haktan faydalanamıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel liste her sene kurum tarafından da yayımlanarak vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Rapor şart!
SGK’nın kaplıca tedavilerini karşılaması için en başta gelen şart resmî sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu almak gerekiyor.
Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın bugün köşesine taşıdığı yazıya göre; sağlık raporunda teşhis, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerine de yer verilmesi gerekmektedir.
Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde kaplıca tedavisine başlamak gerekmektedir.
Bu süre içinde başlanmaması hâlinde yeniden sağlık kurulu raporu almak gerekmektedir. Aksi takdirde SGK kaplıca tedavi giderlerini karşılamaz.
Sağlık Bakanlığından işletme izni
SGK’nın kaplıca tedavilerini karşılamasının diğer bir şartı ise tedavi için gidilecek tesisin Sağlık Bakanlığından işletme izni almış olması gerekmektedir.
Keza kaplıca tedavisine gerek görülenler, sadece Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilmektedir.
Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin banyo ücreti, yol, gündelik ve refakatçi giderleri SGK tarafından karşılanmamaktadır.
Yol ve refakatçi masrafları
Kaplıca tedavileri için gidiş-geliş yol masrafları, hastanın gündelikleri ile refakatçi zorunluluğu öngörülmüş ise refakatçi giderleri tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna SGK tarafından öngörülen tarifeye dayanılarak karşılanmaktadır.
Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dâhil 5 (beş) iş günü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Bu süre içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi hâlinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak bu raporun geçerli olduğu 6 (altı) aylık süre içerisinde sağlık hizmet sunucusu tarafından sevk belgesi düzenlenerek sevk edilmesi gerekmektedir.
Sağlık raporunda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi unutulmamalıdır. Aksi takdirde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri SGK tarafından karşılanmaz. Tekrar hatırlatalım anlaşmalı olmayan kaplıcalarda yapılan tedavi sağlık raporu olsa bile karşılanmamaktadır.
SGK’nın giderleri ödeme kıstasları
Ödemeler, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak yapılmaktadır.
18 yaşını doldurmamış hasta çocuklar için raporda refakatçi zorunluluğu şartı aranmamaktadır.
18 yaşından büyük hastalar içi ise raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi hâlinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri SGK tarafından karşılanmaktadır.
Yol giderleri mutat taşıt bedeli üzerinden ödenmektedir. Otobüs ile gidilmiş ise otobüs bileti saklanmalıdır.
Kaplıca listesine bakıldığında Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara’dan Yozgat’a kadara alfabetik sıraya dizilmiş kaplıca tesisi bulunan hemen hemen her ilde bulunduğu görülmektedir.
SGK’nın karşıladığı gidebileceğiniz 2022 yılı güncel kaplıca listesini www.isakarakas.com 'dan görebilirsiniz.
SGK KAPLICA TEDAVİSİNDEN NASIL YARARLANILIR?
SGK Emeklilere Kaplıca Tedavisinden Nasıl Yararlanılır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli vatandaşlarımıza kaplıca tedavisi desteği sunuyor. Bu destekten yararlanabilmek için bazı gereklilikleri yerine getirmek gerekiyor.
SGK kaplıca tedavisi için gerekenler şunlardır;
Sağlık kurulundan kaplıca tedavisi gerektiğine dair rapor alınmalıdır. Bu rapor üzerinden tanı, önerilen tedavi şekli, seansları ve gün sayısı bilgisi bulunmalıdır.
Raporun geçerlilik süresi 6 aydır. Önceden alınmış raporlarda tedaviye başlanması için rapor süresinin yenilenmesi gerekebilir.
Raporun süresi dolmamış ise kaplıca tedavisi öncesi hastaneden sevk almak gerekmektedir.
Tedavi görülen kaplıcanın mutlaka Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olması gerekmektedir.
Eş ile birlikte kaplıca tedavisine gitmek için ayrı rapor alınması gerekmektedir.
SGK KAPLICA DESTEĞİ ŞARTLARI
SGK vatandaşlarımıza SGK destekli kaplıca tedavisi için destek veriyor. Bunun için bazı şartlar aranıyor. SGK kaplıca tedavi desteği şartları şunlardır;
Hastaneden kaplıca tedavisi gerektirdiğini gösteren sağlık raporu almak
Rapor aldıktan sonra 6 ay içerisinde tedaviye başlamak
Kaplıcaya gitmeden önce hastaneden sevk almak
Belirlenmiş olan kaplıcalardan birisinde tedavi olmak
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