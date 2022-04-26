°
Şehir seçiniz
    BİST2.4960.55EURO15.81-0.10USD14.780.14ALTIN905.210.36
    CANLI BORSA

    ÇALIŞMA HAYATI

    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Çalışma HayatıResmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...
    HaberlerÇalışma Hayatı Haberleri Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...
    ABONE OL

    Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...

    Yeni dönem başlıyor. Tamamen değişiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile uygulanacak. Bakanlık tarafından resmen duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yüksek istihdam kapasiteli, çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinde iş ve işlemlerini takip etmek ve geciktirmeden sonuçlandırmak için “SGK İşveren Temsilcisi” uygulamasını hayata geçiriyor.

    26.04.2022 - 11:55 |
    Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...

    Uygulama ile hitap edilen kesimler ve paydaşların talepleri dikkate alınarak çok sayıda işçi istihdam eden işverenlerin ve işyerlerinin başvurularını en kısa süre içerisinde almak, takip ederek sorunları hızlı ve nitelikli hizmet sunumu ile sonuçlandırmak amacıyla, taşra teşkilatındaki personellerin arasından “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilecek.

    Uygulama İlk Olarak Gaziantep ve İzmir’de Başlayacak

    Bakanlığın sosyal güvenlik alanında yürüttüğü iş ve işlemler, SGK merkez teşkilatı ile birlikte 81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve ilçelerde kurulu Sosyal Güvenlik Merkezleri aracılığıyla yürütülüyor. Talep ve başvuruların alınmasından sonuçlandırılmasına kadar işlemlerin tamamına yakını elektronik ortamda gerçekleşiyor. Uygulama ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi hedefleniyor.

    Böylece işyerlerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayısına göre kurum tarafından belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, iş ve işlemlerin takibi yapılarak hızlı sonuçlandırılması için Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki personel arasından “SGK İşveren Temsilcisi” belirlenecek. Uygulama ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde başlatılacak, sonuçlarına göre diğer il müdürlükleri de dahil edilecek.

    SGK İşveren Temsilcisi; memur, şef ve yönetici durumundaki personel arasından 1 asil ve 1 yedek olmak üzere belirlenerek, ad, soyad, unvan, e-posta adresi, işyeri telefon numarası ve görevlendirilen personelin temsil durumuna (asil, yedek) ilişkin bilgiler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne ait kurumsal e-posta adresi üzerinden ilgili işyeri işverenlerine bildirilecek. Böylece belirlenen büyük işverenlerin başvuru ve taleplerine ilişkin işlemlerin zaman kaybı yaşanmadan sonuçlandırılması sağlanacak.

    Asgari ücretli milyonlarca çalışana güzel haber! Hesaba yatacak! Maaşa ek 639 lira
    İlgili Haber
    Asgari ücretli milyonlarca çalışana güzel haber! Hesaba yatacak! Maaşa ek 639 lira
    Emeklilik formülü! Düşük primle emeklilik fırsatı
    İlgili Haber
    Emeklilik formülü! Düşük primle emeklilik fırsatı
    Çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesabında 1 yıl detayı, 17 yaşında işe girenler...
    İlgili Haber
    Çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik hesabında 1 yıl detayı, 17 yaşında işe girenler...

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü

    Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Sıradaki Haber
    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    Sıradaki Haber
    Resimli, yazılı, kısa ve öz, anlamlı, dualı, ayetli, bin aydan daha hayırlı kadir gecesi mesajları! Mevlana’dan mübarek İslami kadir gecesi mesajları

    Resimli, yazılı, kısa ve öz, anlamlı, dualı, ayetli, bin aydan daha hayırlı kadir gecesi mesajları! Mevlana’dan mübarek İslami kadir gecesi mesajları

    Sıradaki Haber
    Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...

    Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...

    Sıradaki Haber