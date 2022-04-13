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    KPSS şartsız kamuda istihdam fırsatı! Tarih verildi, başvurular e-Devlet'ten...

    Kamuda çalışmak isteyenleri ilgilendiriyor. KPSS şartı olmadan 1.121 kişinin ataması yapılacak. Başvurular 27 Nisan tarihine kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek. Bakanlık tarafından detaylar açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında yetişen 1.121 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak

    13.04.2022 - 13:26 |
    KPSS şartsız kamuda istihdam fırsatı! Tarih verildi, başvurular e-Devlet'ten...

    Devlet korumasında yetişen 1.121 genç, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek. 

    Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 27 Nisan’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sitesinden veya turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Atama tarihi daha sonra duyurulacak

    2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda üç kez atama yapılıyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlere istihdam sonrasında da destek vermeyi sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda  rehberlik çalışmaları yürütülüyor.

    Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57.528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.

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