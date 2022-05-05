Memur maşlarına, emekli aylıklarına ve ikramiyelerine zam geliyor! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 1.186 lira artış olacak

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE 1.186 LİRA ARTIŞ

Gerçekleştirilecek son toplantının ardından düzenleme, taslak teklif haline getirilerek Meclis’e sevk edilecek. Düzenlemenin bu yasama döneminde yasalaşması bekleniyor. Yasa çıkınca örneğin; 1/4 derece ve kademeye sahip, 3000 ek göstergesi olan üniversite mezunu 30 yıl çalışmış bir hemşirenin 5 bin 410 liralık emekli maaşında 3600 ek göstergeye girmesi halinde 1.186 lira artış olacak. Bu kişinin emekli ikramiyesinde ise 44 bin 449 lira artış yaşanacak.

ÖĞRETMENLER KISMI TAMAM

Ek gösterge düzenlemesinin başta öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsayacağı belirtilmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde öğretmenlerle ilgili olan 3600 ek gösterge düzenlemesi Ocak 2023’te yürürlüğe girecek şekilde yasalaşmıştı. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ise 3600 ek gösterge konusunda sadece dört meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor. Bu konudaki talepler, yasa teklifi Meclis’te görüşülürken ele alınacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verilmişti. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak.

Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.

Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Devlet Memurları Kanunu'na göre "ek gösterge", kamu çalışanlarının, hizmet sınıflarına ve görev türlerine göre belirlenen bir parametre olarak biliniyor. Farklı ek gösterge parametreleri bulunuyor.

Bu parametrenin yüksek olması memurların maaşının da artması anlamına geliyor. Memur emekli aylıklarının hesaplanması konusunda da 5 unsur etkili. Bunlardan ikisi olan ek gösterge aylığı ve emeklilik tazminatı hesabı, ek gösterge parametresine göre hesap ediliyor.