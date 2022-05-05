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    MemurMemur maşlarına, emekli aylıklarına ve ikramiyelerine zam geliyor! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 1.186 lira artış olacak
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    Memur maşlarına, emekli aylıklarına ve ikramiyelerine zam geliyor! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 1.186 lira artış olacak

    Memur maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyeleri ilgili son dakika gelişmesi! . Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına büyük zam geliyor. Memur ve emekli milyonların beklediği tarih ve oran açıklandı. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Yeni maaşlar belli oldu. 1.186 lira fark olacak. Tarih belli oldu. Geri sayım başladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareciyle birlikte 3 milyonun üzerinde memur 3600 ek gösterge yasasının çıkmasını bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi emekli maaşları ile emekli ikramiyelerini artıracak. Memur ve emekli maaşlarında 1.300 lira, ikramiyelerde ise 50 bin TL'yi aşan artışlar olacak. Ek gösterge cetvelini yeniden belirleyecek ve meslek gruplarındaki kademeleri değiştirecek olan 3600 ek gösterge hakkında yapılan çalışmalar devam ediyor. 3600 ek gösterge için ilk toplantı 16 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında ve sendikaların katılımıyla yapılmıştı. İkincisi de 16 Mart’ta gerçekleştirilen toplantının üçüncüsü yani son toplantı ise 10 Mayıs’ta yapılacak. Peki 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? Ek gösterge ile kimin maaşı ne kadar artacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri...

    05.05.2022 - 09:12 |
    Memur maşlarına, emekli aylıklarına ve ikramiyelerine zam geliyor! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 1.186 lira artış olacak

    Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.  Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak.

    3600 EK GÖSTERGE İLE 1.186 LİRA ARTIŞ

    Gerçekleştirilecek son toplantının ardından düzenleme, taslak teklif haline getirilerek Meclis’e sevk edilecek. Düzenlemenin bu yasama döneminde yasalaşması bekleniyor. Yasa çıkınca örneğin; 1/4 derece ve kademeye sahip, 3000 ek göstergesi olan üniversite mezunu 30 yıl çalışmış bir hemşirenin 5 bin 410 liralık emekli maaşında 3600 ek göstergeye girmesi halinde 1.186 lira artış olacak. Bu kişinin emekli ikramiyesinde ise 44 bin 449 lira artış yaşanacak.

    ÖĞRETMENLER KISMI TAMAM

    Ek gösterge düzenlemesinin başta öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsayacağı belirtilmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde öğretmenlerle ilgili olan 3600 ek gösterge düzenlemesi Ocak 2023’te yürürlüğe girecek şekilde yasalaşmıştı. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ise 3600 ek gösterge konusunda sadece dört meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor. Bu konudaki talepler, yasa teklifi Meclis’te görüşülürken ele alınacak.

    Memur maşlarına, emekli aylıklarına ve ikramiyelerine zam geliyor Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 1.186 lira artış olacak

    3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

    3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verilmişti. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak.

    Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.

    Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

    Memur maşlarına, emekli aylıklarına ve ikramiyelerine zam geliyor Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 1.186 lira artış olacak

    3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

    Devlet Memurları Kanunu'na göre "ek gösterge", kamu çalışanlarının, hizmet sınıflarına ve görev türlerine göre belirlenen bir parametre olarak biliniyor. Farklı ek gösterge parametreleri bulunuyor.

    Bu parametrenin yüksek olması memurların maaşının da artması anlamına geliyor. Memur emekli aylıklarının hesaplanması konusunda da 5 unsur etkili. Bunlardan ikisi olan ek gösterge aylığı ve emeklilik tazminatı hesabı, ek gösterge parametresine göre hesap ediliyor.

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