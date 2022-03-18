Maaşlara ek ödeme kararı! 'Hayırlı olsun' dedi ve müjdeyi verdi, her ay artık...
Maaşlara son dakika ek ödeme kararı. Müjdeli haber geldi. Yüzbinlerce emniyet mensubunu yakından ilgilendiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü resmen duyurdu. Maaşlar artıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan promosyon anlaşması gereği emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacağını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...
18.03.2022 - 00:29 |
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından 'promosyon anlaşması' paylaşımında bulundu.
Paylaşımda; Vakıfbank ile yapılan anlaşma gereği emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacağı açıklandı.
Ayrıca bu tutar her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılacak.
Teşkilatımız personeline hayırlı olsun pic.twitter.com/QcTyWBbmoK— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 17, 2022